Gran Hermano definió a sus cuatro finalistas tras una nueva eliminación

Yanina Zilli quedó eliminada después de 196 días en la casa. Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio continúan en carrera por el premio.
Gran Hermano: Generación Dorada entró definitivamente en su recta final y ya tiene a sus cuatro finalistas, luego de que Yanina Zilli fuera eliminada este lunes por decisión del público. Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y la uruguaya Yipio siguen en competencia por convertirse en la ganadora del reality de Telefe.
La gala comenzó con cinco participantes sometidas al voto positivo de los televidentes. Santiago del Moro fue anunciando de manera aleatoria quiénes continuaban dentro de la casa, aunque sin revelar los porcentajes obtenidos debido a que la votación permanece abierta y los sufragios siguen acumulándose.
Las primeras en recibir la confirmación de su continuidad fueron Yipio, Luana y Sol. De esta manera, la última definición de la noche quedó entre Charlotte Caniggia y Yanina Zilli. Finalmente, el conductor comunicó que Zilli debía abandonar el programa.
Yanina Zilli dejó la casa después de 196 días
La exvedette se despidió así de la competencia después de haber permanecido 196 días dentro de la casa de Gran Hermano. Zilli había ingresado desde el primer día del ciclo y mantuvo un perfil alto a lo largo de sus más de seis meses de participación.
Antes de cruzar la puerta, dejó un mensaje de agradecimiento por su paso por el programa. “Chau a esta casa que me dio cosas hermosas... Gracias por darme esta hermosa oportunidad. Gracias por los seis meses y medio que pasé acá. Me siente ganadora, di lo mejor de mí. Fue un honor estar en esta casa, que voy a extrañar mucho”, expresó.
La participante también se despidió con su característico “¡Jugando, jugando!” y cantando Flowers, la canción de Miley Cyrus, antes de abandonar definitivamente el lugar en el que permaneció durante buena parte del año.
Quiénes son las cuatro finalistas de Gran Hermano
Con la salida de Zilli, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio se convirtieron en las cuatro participantes que continúan en carrera. La votación es positiva, por lo que el público debe elegir a quién quiere mantener dentro del programa.
Durante la misma gala, Del Moro anticipó cómo continuará la última etapa de Gran Hermano: Generación Dorada. Este martes se retirarán las visitas que todavía permanecen en la casa: Sebastián Cola, Titi Tcherkaski y Tomy Riguera. Uno de ellos obtendrá un viaje como premio.
El siguiente momento decisivo llegará el miércoles, cuando se realice una nueva gala de eliminación. Esa votación reducirá nuevamente el número de participantes y dejará conformado el grupo de tres jugadoras que llegará a la instancia definitiva.
Cómo seguirá la recta final
Para el jueves está prevista una emisión dedicada a uno de los clásicos del formato: se mostrarán los castings realizados por las participantes antes de ingresar a la competencia.
El domingo, en tanto, Santiago del Moro ingresará personalmente a la casa para compartir la tradicional cena con las tres finalistas, uno de los últimos acontecimientos antes de la definición del certamen.
Hasta el momento, Telefe no confirmó oficialmente qué día se desarrollará la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. Mientras tanto, el voto del público continuará definiendo quiénes avanzarán hasta la última gala y quién se convertirá en la ganadora de esta edición.