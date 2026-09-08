Crearán comandos unificados federales para la visita del Papa y participará la Guardia Suiza

La Guardia Suiza Pontificia participará del operativo de seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El Gobierno nacional confirmó nuevos detalles de la presencia del Sumo Pontífice prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y dispuso la creación de comandos federales especiales para garantizar la seguridad durante las actividades que realizará el pontífice en distintos puntos del país.

Las medidas quedaron formalizadas este martes mediante las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas en el Boletín Oficial. Los dispositivos comprenderán la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y la provincia de Córdoba.

La visita formará parte del “Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú”, anunciado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el pasado 5 de agosto. La gira completa se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, mientras que el tramo correspondiente a territorio argentino quedó establecido entre el 8 y el 11.

Las resoluciones brindaron además información sobre algunos de los sitios contemplados en el programa de avanzada elaborado por la Dirección Nacional de Ceremonial de Cancillería. En la Ciudad de Buenos Aires están previstas actividades en instalaciones aeroportuarias, sedes institucionales, espacios de culto y establecimientos de carácter social y penitenciario.

En territorio bonaerense, el dispositivo comprenderá Luján y Claypole. Entre las actividades expresamente mencionadas por el Gobierno aparece una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde las autoridades anticiparon una concurrencia masiva de personas.

Para Córdoba, en tanto, la Resolución 900/2026 estableció un comando especial que tendrá a su cargo la coordinación de la seguridad en los lugares de celebración, recorridos y zonas de concentración. La norma contempló además la protección de sedes eclesiásticas, aeropuertos, corredores viales y otros puntos considerados estratégicos.

Cómo será el operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad convocó al Comando Unificado Federal y creó tres estructuras específicas para el viaje: una correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, otra para Luján y Claypole y una tercera para Córdoba.

Los dispositivos tendrán entre sus objetivos preservar el orden público, contribuir a la protección del papa León XIV, resguardar a las delegaciones oficiales y asistentes, prevenir delitos federales y coordinar la respuesta frente a eventuales contingencias.

También deberán garantizar la seguridad de aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros puntos estratégicos vinculados con los desplazamientos del pontífice. En Buenos Aires, la resolución mencionó expresamente los establecimientos penitenciarios comprendidos en el itinerario.

La Guardia Suiza del Vaticano

Participará la Guardia Suiza

Uno de los aspectos destacados de las resoluciones fue la confirmación de que durante la visita participará personal de la Guardia Suiza Pontificia, junto con otros organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede.

Esos efectivos estarán encargados de la protección inmediata del pontífice de acuerdo con sus propias competencias. El Gobierno aclaró que su participación no implicará que sean incorporados a las fuerzas federales argentinas ni que se modifiquen sus respectivas cadenas de mando.

Por parte de Argentina participarán efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de las fuerzas y organismos correspondientes a cada una de las jurisdicciones involucradas.

Un amplio dispositivo de seguridad

Los comandos tendrán como misión coordinar las tareas necesarias para garantizar la seguridad del papa León XIV, las delegaciones oficiales y las personas que concurran a las diferentes actividades programadas.

El operativo abarcará también aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros lugares considerados estratégicos. Además, las autoridades deberán trabajar sobre prevención de delitos federales y eventuales situaciones de emergencia.

La organización será articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la Presidencia, Casa Militar, la Nunciatura Apostólica y las autoridades eclesiásticas involucradas en la visita.

La decisión de conformar comandos especiales respondió a la magnitud del acontecimiento y a la previsión de una importante concentración de personas durante las actividades del jefe de la Iglesia Católica.

Particularmente, el Gobierno anticipa una concurrencia masiva durante la celebración prevista en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos que demandará un importante despliegue preventivo.