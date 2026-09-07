Empresario entrerriano invirtió más de US$10 millones en fábrica y sorteó una camioneta 0 KM entre sus clientes

El empresario entrerriano Héctor Laca invirtió más de US$10 millones en una fábrica de fertilizantes microgranulados que inauguró en Laguna Larga, Córdoba, y reunió a unas 3.000 personas para celebrar el nuevo proyecto industrial.

El fundador y presidente de Facyt acompañó la presentación con un multitudinario almuerzo y sorteó entre sus clientes una camioneta 0 km, un viaje al Caribe para dos personas y productos para el campo.

La nueva planta, denominada “Arranque Facyt”, está ubicada en el complejo industrial de la compañía, sobre el kilómetro 647 de la autopista Córdoba-Rosario. El proyecto había comenzado con un presupuesto estimado de US$8 millones, pero la incorporación de tecnología de mayor sofisticación elevó la inversión final por encima de los US$10 millones.

La fábrica fue inaugurada, aunque todavía resta completar la conexión de gas para que pueda iniciar su producción regular. Los caños pasan frente al establecimiento, pero debe concretarse la obra que permitirá abastecerlo. Según estimó Laca, la planta podría estar completamente operativa en alrededor de dos meses.

Una fábrica con tecnología europea

Una vez en funcionamiento, la instalación tendrá capacidad para producir entre 45 y 50 toneladas diarias de fertilizantes microgranulados trabajando en un solo turno. Ese volumen equivale, según explicó el empresario oriundo de Nogoyá, a aproximadamente dos camiones con acoplado por jornada.

La automatización de los procesos permitirá operar la fábrica con alrededor de diez nuevos trabajadores directos. A ese impacto, Laca proyectó sumar el movimiento generado para transportistas, proveedores y diferentes servicios asociados a la actividad industrial.

El desarrollo demandó equipamiento de distintos países. Entre las incorporaciones se encuentra un molino fabricado en Alemania, diseñado para reducir los componentes a tamaños extremadamente pequeños antes de transformarlos en microgránulos. “Parte del equipamiento fue diseñado bajo tecnología alemana y fabricado en Brasil bajo licencia”, explicó Laca a La Nación. El sistema de secado, en tanto, provino de los Países Bajos.

Cómo surgió el proyecto de fertilizantes

La iniciativa comenzó antes de la construcción de la estructura de 22 metros de altura que actualmente forma parte del complejo industrial. De acuerdo con el empresario, el proyecto nació de conversaciones mantenidas con productores y profesionales sobre la necesidad de mejorar la disponibilidad de nutrientes para los cultivos y reducir la cantidad de fertilizantes convencionales utilizados.

A partir de esa inquietud, la compañía comenzó a buscar tecnología en distintos mercados. Laca analizó alternativas provenientes de China, que representaban una inversión menor, pero finalmente optó por desarrollos europeos debido a las prestaciones que ofrecían y a la posibilidad de adaptar los productos.

El objetivo es elaborar fertilizantes en forma de pequeñas esferas, inferiores al tamaño de un grano de soja, que puedan aplicarse directamente durante la siembra. La formulación inicial incluye nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y zinc.

Fertilizantes adaptados a cada lote

Facyt trabaja además junto con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para desarrollar nuevas combinaciones y avanzar en la incorporación de componentes biológicos. La intención es ampliar las formulaciones disponibles de acuerdo con las características de los cultivos y los suelos.

“Va en la misma sembradora: cae una semilla de soja y caen dos o tres bolitas alrededor”, describió Laca sobre la utilización del producto. Según explicó, el objetivo es que los nutrientes estén disponibles para la planta desde las primeras etapas posteriores a la siembra.

“Eso hace que arranque con mucha más fuerza, más rápido; germina con mucha más potencia porque ya tiene los nutrientes al alcance”, sostuvo. Se trató de una valoración realizada por el empresario sobre el funcionamiento esperado del producto que comenzará a fabricar la compañía.

La posibilidad de fabricar productos personalizados

Otra de las características destacadas por Laca es la posibilidad de modificar la composición del fertilizante de acuerdo con las condiciones particulares de cada campo. Para establecimientos de gran escala, la empresa proyecta realizar análisis de suelo y determinar qué nutrientes presentan mayores deficiencias.

“De acuerdo con la falencia del suelo, podemos hacerlo personalizado el fertilizante”, afirmó. Según indicó, esa flexibilidad fue uno de los motivos por los cuales decidió avanzar con tecnología alemana pese a que representaba un costo superior frente a otras alternativas analizadas.

De esta manera, el proyecto apunta a producir microgránulos con diferentes composiciones en función de los requerimientos detectados. La propuesta busca combinar la producción industrial con formulaciones específicas destinadas a distintos planteos agrícolas.

Una inauguración con 3.000 invitados

La puesta en marcha del proyecto industrial tuvo una celebración poco habitual. Alrededor de 3.000 personas llegaron el viernes hasta Laguna Larga desde diferentes puntos del país. Hubo un almuerzo con asado, música y una importante presencia de productores vinculados con la compañía.

Laca también participó de la propuesta artística e interpretó “Soy cosechero”, una canción escrita por él. Sin embargo, uno de los momentos que concentró mayor atención fue el sorteo organizado entre clientes de la firma, que había comenzado varios meses antes de la inauguración.

El mecanismo otorgaba cupones de acuerdo con determinadas cantidades de productos adquiridos. Durante la jornada también hubo una promoción especial y, según explicó el empresario, los ganadores tenían que estar presentes. El procedimiento se concretó ante una escribana.

Una camioneta y un viaje al Caribe entre los premios

El primer sorteo correspondió a 100 litros de un producto para el campo y tuvo como ganador a un pequeño productor santafesino. Después se conoció al beneficiario de un viaje al Caribe para dos personas con todos los gastos pagos.

Ese resultado tuvo una particularidad que sorprendió al empresario. El ganador era un productor de una zona rural próxima a Nogoyá, a unos 20 kilómetros del lugar donde nació Laca. Debido a las lluvias registradas en Entre Ríos, había tenido que trasladarse a la ciudad el día anterior para asegurarse de poder emprender el viaje hacia Córdoba.

A la derecha, el ganador del viaje-

“Nunca había ido al Caribe”, contó Laca al referirse al ganador y señaló que los pasajes ya habían sido gestionados. El premio principal, por su parte, fue una Ford Ranger 0 km que había sido anunciada meses antes como parte de la promoción.

Quién ganó la Ford Ranger 0 km

La camioneta quedó finalmente para Leoncio Alvarez, un productor de América, provincia de Buenos Aires, que era cliente de Facyt desde hacía varios años. El anuncio cerró la serie de sorteos ante los miles de asistentes a la inauguración.

“Poder hoy ayudar a sacarle una sonrisa a la gente me produce una alegría”, expresó Laca. Según explicó, la celebración y los premios fueron una manera de reconocer a una cartera integrada por más de 3.000 clientes que acompañaron el crecimiento de la compañía.

A la derecha, el ganador de la camioneta.

El empresario entrerriano había alcanzado notoriedad pública anteriormente por comprar una Ferrari Purosangue roja, la primera unidad de ese modelo llegada a la Argentina.

Esta vez utilizó esa referencia para poner el foco en su inversión industrial: “Cuando dicen que hay crisis, yo invierto; cuando todos se guardan, yo salgo. Tengo más de 100 Ferrari en tecnología”, sintetizó en diálogo con La Nación.

De Nogoyá a una inversión millonaria

Laca sostuvo que la exposición alcanzada por la compra de aquel vehículo de lujo lo hizo más conocido públicamente, aunque ahora buscó destacar la inversión realizada en equipamiento y producción para el sector agropecuario.

La nueva fábrica representó una apuesta superior a los US$10 millones y tendrá como próximo paso completar la conexión de gas. Una vez terminada esa obra, la empresa espera comenzar la elaboración regular de los fertilizantes y alcanzar una producción diaria de hasta 50 toneladas.

La inauguración combinó así dos aspectos del proyecto: la inversión industrial destinada al agro y una celebración multitudinaria con clientes. Con tecnología de origen europeo, productos que podrán adaptarse a diferentes suelos y una capacidad de producción de decenas de toneladas diarias, el empresario oriundo de Nogoyá inició una nueva etapa de expansión de la compañía.