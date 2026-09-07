Un incendio destruyó la vivienda de una familia en Villa Adela: las pérdidas fueron totales

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Villa Adela, departamento Concordia, durante la siesta de este lunes y dejó a una familia con pérdidas materiales totales. El siniestro ocurrió en una casilla situada en calle Doctor Fagalde al 449, en la intersección con San Miguel.

Desde el cuartel local de Bomberos Voluntarios confirmaron que el alerta se recibió pocos minutos antes de las 15. Una dotación salió hacia el lugar para combatir las llamas.

De acuerdo con los datos recabados durante el operativo, en el inmueble residían dos personas adultas y tres menores de edad. El fuego se propagó rápidamente por los diferentes ambientes y afectó la totalidad de la estructura.

Las llamas consumieron todas sus pertenencias

El incendio destruyó los dormitorios, el baño y la cocina-comedor. También provocó daños irreparables en las chapas de zinc que formaban parte de la construcción.

Entre las pertenencias alcanzadas por las llamas se encontraban electrodomésticos, una heladera, una garrafa, una batería de cocina y una motocicleta. La magnitud del fuego impidió rescatar los bienes que se encontraban dentro de la vivienda.

En las tareas para controlar el incendio también colaboraron integrantes de Bomberos Zapadores de Concordia, quienes acudieron con personal y un vehículo. Las causas que originaron el foco ígneo no fueron informadas.

Iniciaron una campaña solidaria

Después del incendio, vecinos y allegados difundieron a través de las redes sociales un pedido de colaboración para acompañar a la familia afectada.

En la convocatoria se indicó que la propietaria de la vivienda, identificada como Gabriela, era madre de dos niñas de tres y seis años. “Sufrieron la pérdida total de sus cosas”, señalaron quienes impulsaron la campaña.

La familia necesitaba chapas, maderas, cables, clavos, ropa y calzado, además de otros elementos que pudieran resultar útiles para reconstruir la vivienda y atender las necesidades inmediatas de sus integrantes.

Cómo colaborar con la familia

Las personas interesadas en realizar donaciones o coordinar la entrega de materiales podían comunicarse al teléfono 3455-014486.

La campaña apeló a la colaboración de los vecinos ante la pérdida completa de la vivienda y las pertenencias. Se recibían elementos de construcción, prendas para las niñas y artículos de uso cotidiano.

Mientras avanzaba la asistencia solidaria, no se habían difundido precisiones sobre el origen del incendio. La intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose hacia otros sectores.