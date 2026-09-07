Triple crimen narco: detuvieron a cuatro sospechosos y hay polémica por una carta de amor a Pequeño J

Ramiro Mansur, Verónica Chieto, María Olivera y Eugenia Quispe fueron detenidos por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Este lunes serían indagados por la Justicia federal.
Los cuatro nuevos detenidos por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez serán indagados este lunes por el Juzgado Federal Nº 2 de Morón. La investigación les atribuyó diferentes roles dentro de la organización vinculada con los homicidios ocurridos el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela.
Los sospechosos fueron identificados como Ramiro Luis Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo. Todos son argentinos y quedaron bajo investigación por sus posibles vínculos con la banda de narcotraficantes del Bajo Flores señalada en el expediente.
Las indagatorias están encabezadas por el juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi. La causa investigó los femicidios y la privación ilegítima de la libertad que sufrieron las tres víctimas, en un hecho que habría sido cometido como represalia por el robo de droga.
Intervenciones telefónicas y filmaciones
Los cuatro sospechosos fueron localizados y detenidos por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza de la Policía Bonaerense.
La pesquisa incluyó intervenciones telefónicas y filmaciones de inteligencia efectuadas en la Villa 1-11-14. Los registros permitieron reconstruir movimientos, encuentros y posibles conexiones entre los nuevos acusados y otros imputados.
Un informe reservado, incorporado a un expediente bajo secreto de sumario, detalló los presuntos roles de cada uno. La Justicia buscó establecer si eran integrantes de la estructura delictiva o si brindaron apoyo antes o después de los crímenes.
Ramiro Mansur y la presunta asistencia logística
Ramiro Luis Mansur, de 51 años y residente en barrio Illia, fue señalado por varios detenidos como la persona que habría entregado ropa limpia a dos sospechosos después del crimen.
Los beneficiarios de esa asistencia habrían sido Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y David Morales Huamani, conocido como “El Loco David”. Ambos eran considerados figuras centrales dentro de la investigación.
Según el informe reservado, Mansur “habría integrado la segunda línea de la organización” y participado en tareas logísticas relacionadas con los homicidios. Particularmente, se investigó si facilitó vehículos a Morales Huamani.
De los cuatro nuevos detenidos, Mansur aparecía como quien afrontaba la situación procesal más comprometida debido a sus supuestos vínculos con la organización y sus antecedentes.
En 2015, el fiscal federal Guillermo Marijuan lo imputó junto con ciudadanos peruanos y dominicanos por integrar una banda dedicada a vender drogas en la zona de avenida Riestra, en el Bajo Flores.
También fue acusado de tenencia ilegal de un arma de uso civil. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 6 lo condenó a tres años de prisión en suspenso.
María Olivera y el presunto rol de prestanombres
María Inés Olivera, de 70 años, jubilada y vecina del Bajo Flores, habría actuado como prestanombres de Mansur, según la hipótesis de los investigadores.
La mujer habría figurado como titular de tarjetas SUBE, líneas telefónicas y billeteras virtuales presuntamente utilizadas por el sospechoso. La Justicia intentó determinar si esos recursos sirvieron para ocultar operaciones o movimientos de los integrantes de la banda.
Durante el allanamiento en su domicilio, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros. El arma quedó sometida a peritajes para establecer su procedencia y posible relación con otros hechos.
Verónica Chieto y su vínculo con otro detenido
Verónica Emilce Chieto, de 36 años y conocida como “Mamá Coca”, residía en Ezpeleta, partido de Quilmes. De acuerdo con la información incorporada a la causa, no registraba antecedentes laborales formales.
Chieto era pareja de Bernabé Mallón, alias “El Tío”, quien se encontraba detenido y procesado en el mismo expediente. Mallón había sido señalado como uno de los encargados de la logística de la organización.
Los investigadores buscaron establecer qué participación habría tenido la mujer y si colaboró con el grupo antes o después de los crímenes. Su situación debía ser evaluada a partir de la indagatoria y los elementos reunidos.
Eugenia Quispe y la carta de amor a Pequeño J
Eugenia Quispe Gallardo fue señalada en el informe como una presunta transportista de drogas vinculada con “Pequeño J”. La mujer fue detenida en Florencio Varela.
Durante el procedimiento, los agentes encontraron una carta que habría estado dirigida a Janzen Valverde, pero que nunca había sido enviada. Quispe la firmó como “la gorda” y se refirió al principal acusado en términos afectivos.
“Nunca olvides lo buena persona que sos y, más allá de todo, del gran corazón que tenés”, decía uno de los fragmentos. Algunas personas del entorno la señalaron como expareja del detenido, mientras que otras sostuvieron que solo mantenían una amistad.
La defensa cuestionó la filtración
La difusión de la carta generó una controversia dentro de la causa. Lucas Contreras Alderete, abogado de “Pequeño J”, anticipó que presentaría un escrito para impedir su incorporación al expediente.
“Resulta inaceptable que, estando el expediente reservado para las partes, se utilicen estas filtraciones selectivas para manipular a la opinión pública y ejercer presión sobre la situación procesal de nuestro defendido, Tony Janzen Valverde Victoriano”, afirmó el letrado mediante un comunicado.
“El impacto real lo sabremos más adelante, pero por lo pronto vamos a intentar frenar su incorporación al proceso”, señaló Contreras Alderete. La decisión sobre la validez y eventual utilización del documento quedaría en manos del juzgado.