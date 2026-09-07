Se entregó el segundo sospechoso por el crimen en Concordia y quedó a disposición de la Justicia

Se entregó otro sospechoso por el crimen en Concordia

El segundo sospechoso por el crimen de Alejandro Dealmeida se entregó ante la Justicia durante la jornada del domingo. Esteban Morales se presentó acompañado por sus abogados y quedó a disposición de las autoridades judiciales que investigaban el homicidio ocurrido en barrio Sapito, en Concordia.

Sobre Morales pesaba un pedido de captura y detención emitido por el juez de Garantías Mauricio Guerrero, a requerimiento del fiscal Martín Núñez. El mandamiento estaba vinculado con la investigación iniciada tras el asesinato registrado el sábado por la tarde.

Con su presentación, dos personas quedaron a disposición de la Justicia. El primer sospechoso, identificado como Federico Morales, había sido detenido durante las actuaciones desarrolladas después del crimen, publicó Concordia Policiales.

La muerte de Alejandro Dealmeida

Alejandro Dealmeida murió luego de recibir al menos dos puñaladas en la zona de la espalda. Las heridas le habrían provocado el fallecimiento prácticamente de manera inmediata, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

El cuerpo fue encontrado en inmediaciones de las calles Larocca y Balcarce, dentro del barrio Sapito. Tras el hallazgo, personal policial preservó el lugar e inició las primeras medidas para determinar cómo se produjo el ataque.

La investigación quedó bajo las directivas de los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, quienes se presentaron en el sitio. Los agentes realizaron las pericias iniciales, relevaron posibles testigos y comenzaron a reconstruir los movimientos previos de la víctima y los sospechosos.

Cómo se habría iniciado el conflicto

Según la reconstrucción preliminar, el episodio se habría iniciado minutos antes sobre calle Balcarce, en cercanías de una plaza ubicada en esa zona de Concordia.

Dealmeida caminaba a pie junto con otra persona cuando ambos habrían sido interceptados por un grupo de individuos. Los investigadores intentaban determinar quiénes participaron del abordaje y qué intervención tuvo cada uno.

El reclamo habría estado dirigido al hombre que acompañaba a la víctima y se relacionaría con una presunta deuda laboral vinculada con tareas de cosecha. Esta hipótesis continuó bajo análisis y debía ser confirmada mediante las medidas incorporadas al expediente.

El ataque y la huida de la víctima

La discusión habría derivado en una agresión durante la cual Dealmeida recibió las puñaladas. Hasta el momento no se había informado oficialmente cuántas personas intervinieron en el ataque ni quién habría utilizado el arma.

Después de resultar herido, el hombre habría logrado escapar corriendo. Sin embargo, recorrió una distancia breve antes de caer y desvanecerse en la zona de Larocca y Balcarce.

La víctima fue encontrada sin vida en ese lugar. Los resultados de la autopsia y las pericias realizadas sobre el cuerpo serían incorporados para precisar la cantidad, profundidad y trayectoria de las lesiones.

Uno de los detenidos por el crimen en Concordia (archivo)

Allanamientos en barrio Sapito

Después del homicidio, la Policía realizó una serie de allanamientos en domicilios ubicados en barrio Sapito. Las medidas buscaron reunir elementos de interés y avanzar en la identificación de todas las personas relacionadas con el hecho.

Los primeros procedimientos se concretaron durante la madrugada del domingo en las viviendas de los sospechosos. Los investigadores buscaron prendas de vestir y otros objetos que pudieran contener rastros o resultar útiles para la causa.

Durante la tarde se desarrollaron nuevos operativos en casas pertenecientes a familiares de los investigados. Las actuaciones fueron dispuestas como parte de las medidas solicitadas por la Fiscalía.