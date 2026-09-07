Créditos para comprar autos: las 45 concesionarias adheridas en Entre Ríos

El Banco Nación amplió desde este lunes su programa “+Autos con BNA” con una nueva modalidad de créditos UVA para financiar la compra de autos 0 km y usados, con montos de hasta $100 millones por persona.

La propuesta permite cubrir hasta el 100% del valor del vehículo y alcanza a automóviles, pick-ups y utilitarios. Para las unidades usadas, se admite una antigüedad de hasta 10 años.

Uno de los puntos destacados de la línea es que no requiere constituir una prenda sobre el vehículo, lo que simplifica la operatoria para acceder al financiamiento.

La gestión podrá iniciarse a través de una red de más de 1.400 concesionarios adheridos y unos 1.800 puntos de venta. El trámite es online y para comenzar la solicitud será suficiente presentar el DNI, aunque la aprobación quedará sujeta al análisis crediticio.

La ampliación del programa incorpora dos alternativas para los compradores: continuar con el préstamo tradicional en pesos a tasa fija o elegir la nueva financiación cuyo capital se ajusta por UVA.

Crédito UVA para clientes que cobran haberes o jubilaciones en el BNA: UVA + 19% TNA.

Crédito UVA para el resto de los clientes: UVA + 25% TNA.

Crédito en pesos a tasa fija para clientes que cobran haberes o jubilaciones en el BNA: 36% TNA.

Crédito en pesos a tasa fija para el resto de los clientes: 46% TNA.

Las concesionarias adheridas en Entre Ríos

Según pudo saber Elonce, en la provincia de Entre Ríos hay 45 concesionarias adheridas en total, distribuidas en 12 localidades de Entre Ríos.

La mayoría se concentra en la ciudad de Paraná 15; Concordia 10; Concepción del Uruguay 6; Chajarí 3; Diamante 2; Victoria 2; Villaguay 2; y una en Gualeguaychú, Crespo, La Paz, María Grande y Rosario del Tala.

El listado

Paraná

Correa Carlos Alberto — Pedro Zanni 1197.

— Pedro Zanni 1197. Acantilados S.A. — Av. Almafuerte 807.

— Av. Almafuerte 807. Apolloinvertir S.A.S. — Raúl Patricio Solanas 2953.

— Raúl Patricio Solanas 2953. Ascua María Candelaria — Av. Almafuerte 736.

— Av. Almafuerte 736. Castellaro Automotores S.R.L. — Av. Galán 1421.

— Av. Galán 1421. Cimento Hernán Santiago — Av. Zanni 2017.

— Av. Zanni 2017. Coinauto S.A. — Av. Almafuerte 2037.

— Av. Almafuerte 2037. Córdoba Ríos Exequiel David — Almafuerte 2697.

— Almafuerte 2697. FGPC S.R.L. — Av. Raúl L. Uranga 3020.

— Av. Raúl L. Uranga 3020. Fideicomiso Krevisky Mandataria — Rafael Delgado 0, esquina Almafuerte.

— Rafael Delgado 0, esquina Almafuerte. Haimovich Paraná S.A. — Av. Uranga 612.

— Av. Uranga 612. Haimovich Hnos. y Cía. S.R.L. — Gualeguaychú 500.

— Gualeguaychú 500. Maipú Place S.A. — Enrique Carbó 723.

— Enrique Carbó 723. NJM S.A. — Av. Almafuerte 960.

— Av. Almafuerte 960. V Doce Automotores S.R.L. — Av. Ramírez 4254.

Concordia

Automotores Mega S.A. — Ruta Nacional 14, km 249.

— Ruta Nacional 14, km 249. Concor Posadas S.A.S. — Urdinarrain 329.

— Urdinarrain 329. Folmer Concordia — Eva Perón 1535.

— Eva Perón 1535. Folmer Nissan Concordia — Eva Perón 1334.

— Eva Perón 1334. Folmer S.A. — Av. Eva Perón 1981.

— Av. Eva Perón 1981. Haimovich Concordia — Ruta Nacional 14, km 250.

— Ruta Nacional 14, km 250. Haimovich Toyota — Ruta 14, km 250,5.

— Ruta 14, km 250,5. La Concorde S.A. — Pellegrini 651.

— Pellegrini 651. Grand Car S.A. — Av. Eva Perón 1634.

— Av. Eva Perón 1634. Sevek S.A. — Mendiburu 91.

Concepción del Uruguay

Ag Naum S.A. — Shipton 100.

— Shipton 100. Gemsa Automotores S.A. — España 1717.

— España 1717. Haimovich Volkswagen — Ruta 14, km 123.

— Ruta 14, km 123. José Folmer e Hijos S.A. — Bv. Sansoni 1980.

— Bv. Sansoni 1980. Taraborelli Automobile S.A. — Sansoni 2080.

— Sansoni 2080. Banchik Importados S.A. — Bv. Constituyentes 40.

Chajarí

Automotores 9 de Julio — 9 de Julio 2710.

— 9 de Julio 2710. JLP S.R.L. — Dr. Casillas 528.

— Dr. Casillas 528. Zambón Hugo Luis — Av. 9 de Julio 2710.

Diamante

Norte Rodados S.A. — Ruta Nacional 12, km 385,5.

— Ruta Nacional 12, km 385,5. Pilarsa S.R.L. — Pascual Echagüe 350.

Victoria

Manassero S.A. — 25 de Mayo 470.

— 25 de Mayo 470. Prestadores de Servicios S.R.L. — Ruta Provincial Nº 26, km 1,5.

Villaguay

Schmoisman Automotores S.A.S. — San Martín 1916.

— San Martín 1916. Yancovich Jesús David — Vélez Sarsfield 520.

Gualeguaychú

Asian Motion Point S.A. — Bv. Artigas 2530.

Crespo

Femotors S.A. — Estrada 1450.

La Paz

Geminiani Multimarcas S.A. — Moreno 940.

María Grande

Horizonte Automotores — Av. Argentina 2021.

Rosario del Tala

Galizzi Joel Alexander — Urquiza 392.

Cómo son los nuevos créditos para comprar autos

La nueva alternativa UVA tendrá plazos de entre 12 y 60 meses. A diferencia del préstamo tradicional, el capital adeudado se actualizará de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

Este mecanismo permite comenzar con una cuota inferior a la de una financiación equivalente a tasa fija, aunque implica que tanto el capital como las cuotas posteriores estarán sujetos a la evolución del índice correspondiente.

Como referencia, para un préstamo de $10 millones a 60 meses, un cliente que acredita sus haberes en el Banco Nación tendría una cuota inicial estimada de $292.656 con el crédito UVA, frente a los $424.330 de la alternativa a tasa fija.

Para quienes no cobran sus haberes o jubilaciones en la entidad, la cuota inicial estimada para el mismo monto y plazo sería de $343.333 mediante UVA, mientras que ascendería a $508.664 con el préstamo tradicional.

El Banco Nación aclaró que esos valores son orientativos y dependerán de la evaluación crediticia y de las condiciones vigentes al momento de concretar la operación. En los créditos UVA, además, las cuotas posteriores estarán condicionadas por la evolución de los índices aplicables.

Cuánto del sueldo se puede destinar a pagar la cuota

La nueva modalidad establece que la cuota del crédito UVA podrá representar como máximo el 25% de los ingresos netos del solicitante.

En los préstamos tradicionales en pesos, en cambio, los clientes que cobran haberes o jubilaciones en el Banco Nación podrán afectar hasta el 35% de sus ingresos, mientras que para el resto de los usuarios el límite será del 30%.

Además, la financiación UVA contempla la posibilidad de incorporar una prima adicional de un punto porcentual anual para acceder a un mecanismo de tope de cuota vinculado con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Esta alternativa busca brindar mayor previsibilidad ante eventuales diferencias entre la evolución de las cuotas ajustadas por UVA y los salarios, aunque no elimina la actualización del capital.

Por su parte, la línea tradicional en pesos continuará disponible con tasa fija y plazos de hasta 72 meses, por lo que los compradores podrán optar entre la previsibilidad nominal de esa modalidad y una cuota inicial más baja mediante el esquema UVA.