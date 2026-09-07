Diputados buscará avanzar con proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad

La oposición buscará sesionar el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados para emplazar a las comisiones los proyectos vinculados al endeudamiento de familias y la emergencia en discapacidad, mientras el oficialismo busca convencer a sus aliados para que no den quórum para abrir esa reunión del pleno del cuerpo.

Los bloques opositores, encabezados por el peronismo, tiene el desafío de mantener unida a la mayoría que construyó en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas.

Además, deberá acordar cuáles serán los proyectos que pedirán que se traten en las comisiones del medio centenar que se han presentado, para poder hacer el pedido de emplazamiento ya que tienen diferentes giros.

Ahora, con la convocatoria oficial a la sesión realizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan, para el próximo miércoles, se multiplicarán las negociaciones de la oposición para conservar bloques que hasta ahora fueron aliados del Gobierno Nacional y del oficialismo para hacer caer la sesión

La Libertad Avanza avanzó con una estrategia de abrir en la comisión de Finanzas, que preside Santiago Pauli, para tratar 35 proyectos con la expectativa de estirar el debate hasta fin de mes, pero ese esquema de trabajo fue rechazado por las bancadas opositores.

Esta estrategia de utilizar la comisión como "carnada" para que "piquen" los diputados dialoguistas no es inocente, sino que apunta directamente a quitarle fuerza a la convocatoria del 9 de septiembre, con el argumento de que la sesión carece de sentido, ya que uno de los temas ya está siendo debatido en comisión.

"La trampa", dicen los opositores, es que la reunión de Finanzas será meramente informativa y no tiene como fin último dictaminar para poder llevar los proyectos al recinto.

En ese contexto, el oficialismo buscará convencer a los legisladores que si bien votaron a favor para habilitar el debate no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión.

También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que siempre votan con el oficialismo.

Por lo pronto, este martes continuará a las 15 el debate en la comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores. (NA)