Comedores escolares: el Procurador pidió confirmar el fallo y rechazó los planteos contra el nuevo sistema

El Procurador General respaldó el nuevo sistema de comedores escolares, según informó este domingo el Gobierno de Entre Ríos al dar a conocer el dictamen de Jorge García en la causa por los desayunos y meriendas que reciben los alumnos. El funcionario judicial consideró que corresponde confirmar la sentencia y no hacer lugar a la apelación impulsada por padres, AGMER y la Fundación CAUCE.

De acuerdo con la información oficial, García sostuvo que la resolución cuestionada no resulta arbitraria, sino que está motivada y fundamentada en las normas constitucionales, convencionales y provinciales aplicables al caso.

Jorge García.

El Procurador también señaló que la instrumentación de una política pública de alimentación escolar es una competencia correspondiente al Poder Ejecutivo. No obstante, aclaró que esas decisiones pueden quedar sometidas al control judicial cuando se encuentran involucrados derechos fundamentales, según indica el comunicado dado a conocer por el Gobierno entrerriano.

Qué planteó sobre los alimentos entregados

Otro de los puntos centrales del dictamen estuvo relacionado con el alcance que debe tener la sentencia. García interpretó que la resolución no debe limitarse únicamente a retirar aquellos productos que posean sellos de advertencia.

Según el comunicado difundido por el Ejecutivo provincial, el Procurador sostuvo que el objetivo debe ser garantizar una alimentación escolar saludable. En ese marco, cualquier adecuación del menú deberá representar una modificación efectiva de los alimentos proporcionados a los estudiantes.

De esta manera, advirtió que los cambios no pueden consistir solamente en una modificación formal del etiquetado de los productos. El criterio expresado apunta al contenido de los alimentos y al cumplimiento efectivo de los estándares establecidos por la normativa vigente.

Valoró la mesa de diálogo convocada por la Provincia

García también se refirió a la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial impulsada por el Gobierno entrerriano para analizar las modificaciones al sistema de alimentación escolar. De ese espacio participan especialistas, profesionales, universidades y representantes de la empresa proveedora.

Según indicó el Ejecutivo al comunicar el dictamen, el Procurador consideró que esa mesa constituye un ámbito pertinente para avanzar en las adecuaciones requeridas.

Asimismo, entendió que la apelación presentada en el expediente debe servir para precisar el alcance de la sentencia original y no como fundamento para revocarla.

La interpretación del Gobierno entrerriano

Desde el Gobierno de Entre Ríos interpretaron que el dictamen permite sostener la continuidad de la política alimentaria implementada por el Poder Ejecutivo, aunque con las modificaciones que sean necesarias para ajustarse a los parámetros de alimentación saludable.

El pronunciamiento se produjo en el marco del amparo relacionado con los desayunos y meriendas escolares y los cuestionamientos planteados por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE.

Ahora deberá continuar el trámite judicial correspondiente. El dictamen del Procurador plantea confirmar el fallo cuestionado y, según la interpretación oficial, mantener la implementación del sistema mientras se realizan las adecuaciones necesarias para garantizar que los alimentos cumplan efectivamente con los estándares establecidos.