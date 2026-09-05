Gobierno provincial evalúa incorporar alimentos frescos en los desayunos escolares

El Gobierno provincial realizó la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional para la mejora del sistema de alimentación escolar, un espacio en el que participan organismos públicos, universidades, profesionales de la nutrición y representantes de la empresa Teknofood. Durante el encuentro se analizaron modificaciones en la provisión de alimentos destinada a estudiantes entrerrianos.

Uno de los principales puntos planteados fue la posibilidad de incorporar productos frescos a los desayunos escolares. La alternativa todavía se encuentra en evaluación y deberá ser analizada desde aspectos nutricionales, sanitarios y operativos antes de avanzar con una eventual implementación.

La discusión se produce en el marco de una revisión más amplia del esquema de alimentación escolar. Según informó oficialmente la Provincia, hubo coincidencia entre los participantes respecto de la necesidad de introducir mejoras en el sistema actual y continuar evaluando distintas alternativas.

Analizan cambios en los alimentos que reciben los estudiantes

Durante el encuentro, representantes de Teknofood indicaron que los productos previstos dentro del nuevo esquema cumplen requisitos superiores a los mínimos bromatológicos exigidos. La empresa forma parte de las conversaciones junto con representantes del Colegio de Nutricionistas, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) y la Facultad de Bromatología de la UNER.

Desde el Consejo General de Educación se planteó la necesidad de sumar la perspectiva del sistema educativo al análisis y se reconoció que el modelo anterior requería modificaciones. Entre las propuestas que comenzaron a considerarse aparece precisamente la incorporación de un alimento fresco como complemento de las prestaciones actuales.

El Ministerio de Salud, por su parte, planteó que cualquier modificación deberá partir de un diagnóstico nutricional que permita establecer las necesidades de los estudiantes y definir las características de desayunos y meriendas. Para ese trabajo también se prevé la participación de profesionales del Colegio de Nutricionistas.

Crearían una Dirección de Nutrición

Otro de los anuncios realizados por el Gobierno provincial fue la intención de profesionalizar el área de Comedores. Como primer paso, se prevé crear una Dirección de Nutrición dentro de esa estructura, que tendrá funciones vinculadas con el seguimiento técnico de las prestaciones alimentarias.

La propuesta apunta a incorporar una supervisión específica sobre la composición nutricional de los menús y profundizar la coordinación entre las áreas de Desarrollo Humano, Educación y Salud. Por el momento, no se informaron plazos para la puesta en funcionamiento de la nueva dependencia.

De la reunión participaron autoridades del Ejecutivo provincial, del Consejo General de Educación, de UADER y de la UNER, además de especialistas externos. También estuvieron presentes representantes de Teknofood, empresa vinculada al sistema de provisión de alimentos.

Las definiciones continuarán en próximas reuniones

La Mesa Interinstitucional continuará reuniéndose durante las próximas semanas para analizar la implementación de las distintas propuestas. Entre los aspectos todavía pendientes figuran la viabilidad de los productos frescos, su logística, las condiciones sanitarias y el seguimiento nutricional de las prestaciones.

El Gobierno provincial sostuvo que la revisión tiene como objetivo modificar distintos componentes del sistema de alimentación escolar. Las decisiones definitivas dependerán de las evaluaciones técnicas que realicen los organismos y profesionales involucrados.

Hasta el momento, la incorporación de alimentos frescos permanece como una alternativa en estudio y no como una medida ya definida. Las próximas reuniones deberán determinar qué cambios serán aplicados y de qué manera se incorporarán al funcionamiento de los comedores y desayunos escolares.