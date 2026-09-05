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Internacionales Emergencia sanitaria

Gripe Aviar en Uruguay: restringieron el movimiento de aves tras detectar un nuevo foco

La medida fue adoptada luego de confirmarse un caso de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio del departamento de Colonia. También quedaron suspendidas las ferias y exposiciones avícolas, mientras se reforzaron las medidas de prevención.

5 de Septiembre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La medida fue adoptada luego de confirmarse un caso de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio del departamento de Colonia. También quedaron suspendidas las ferias y exposiciones avícolas, mientras se reforzaron las medidas de prevención.

Uruguay declaró este viernes la emergencia sanitaria en todo su territorio luego de confirmarse un nuevo foco de Gripe Aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio del departamento de Colonia.

 

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y establece restricciones para el movimiento de aves que no estén controladas mediante el Sistema de Monitoreo Avícola.

 

 

La medida alcanza especialmente a las aves de traspatio y a aquellas que forman parte de sistemas productivos denominados Free Range, que deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas.

 

Restricciones en todo Uruguay

 

Además de las limitaciones al traslado, quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y cualquier otro evento que involucre aves mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.

 

La disposición tendrá impacto también en la Expo Prado, la principal muestra agroindustrial y ganadera de Uruguay, que se desarrollará entre el 11 y el 20 de septiembre. Según lo informado, este año no habrá presencia de aves.

 

 

Las autoridades buscan reducir al máximo el contacto entre ejemplares domésticos y fauna silvestre, uno de los principales mecanismos de propagación del virus.

 

Es la segunda emergencia del año

 

La declaración por Gripe Aviar es la segunda que adopta Uruguay durante 2026. La anterior había sido establecida el 24 de febrero, después de detectarse el virus en aves silvestres de Maldonado, Rocha y Canelones.

 

El primer caso de aquella etapa había sido confirmado cuatro días antes en un cisne coscoroba hallado en la zona de Laguna Garzón.

 

 

A partir de esos antecedentes, el Gobierno uruguayo ya había ordenado mantener a las aves de traspatio bajo techo y reforzar las medidas de bioseguridad en establecimientos productivos.

 

Qué recomendaciones dieron las autoridades

 

El Ministerio volvió a recomendar a la población que no manipule aves enfermas o muertas y que informe de inmediato cualquier hallazgo sospechoso a los servicios oficiales.

 

 

La vigilancia se mantendrá activa en distintas zonas del país para detectar nuevos focos y evitar que la Gripe Aviar se extienda a explotaciones comerciales.

 

Con la emergencia sanitaria nuevamente vigente, Uruguay busca contener el brote detectado en Colonia y evitar una mayor circulación del virus dentro del territorio nacional.

Temas:

Uruguay gripe aviar
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