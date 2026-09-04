 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Tras el anuncio del presidente

El Gobierno británico a Milei: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas”

Así lo expresó un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham. Sin embargo, expresó: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

4 de Septiembre de 2026
“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas”.
“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas”. Foto: (Xinhua).

Así lo expresó un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham. Sin embargo, expresó: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

Un vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, dejó oír este viernes tambores de guerra por las Islas Malvinas cuando advirtió que las fuerzas armadas del Reino Unido “están en alerta las 24 horas del día los siete días de la semana”, según un informe de la cadena BBC que captó la Agencia Noticias Argentinas.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, es la expresión textual de un portavoz del primer ministro británico Andy Burnham, que así se hizo eco de la cadena nacional del presidente argentino, Javier Milei.

Luego, intentó suavizar la cuestión cuando expresó: “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”.

“Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, había señalado antes una funcionaria del primer ministro Burnham, según citan otros informes.

Temas:

Reino Unido Fuerzas Armadas Islas Malvinas Javier MIlei
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso