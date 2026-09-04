Villa Clara: vuelve la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita con ocho variedades para degustar

La Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita en Villa Clara celebrará este domingo 6 de septiembre su sexta edición con una amplia propuesta gastronómica, cultural y musical. Las actividades centrales comenzarán a las 14 horas en el Paseo de la Estación, con entrada libre y gratuita.

Durante el lanzamiento del evento en la Casa de la Cultura de Paraná, el secretario de Gobierno municipal, Matías Cataño, destacó a Elonce el trabajo realizado para concretar una nueva edición. "Es un esfuerzo enorme que hace el municipio para poder brindar este evento", expresó e invitó a disfrutar de "un lindo domingo en familia".

Matías Cataño, secretario de Gobierno Municipal (Elonce)

La jornada comenzará a las 12 del mediodía con el paso y exposición de más de 120 autos antiguos. Desde las 14 horas habrá espectáculos con artistas y talleres locales, además de El Pato Viganoni, La Don César, La Nueva Tati, Los Raiceritos y un cierre a cargo de Los Charros.

Por su parte, el intendente de Villa Clara, Luis Guy, anticipó una importante convocatoria. "El año pasado desbordó la gente y este año estamos mejor preparados. Pensamos que va a haber más gente", afirmó. Las estimaciones indican que podrían participar más de 3.000 personas y unos 50 emprendedores.

Luis Guy, intendente de Villa Clara (Elonce)

Ocho variedades de tortas fritas y una amplia cartelera musical

Uno de los principales atractivos será la gastronomía. Además de la tradicional torta frita, se ofrecerán ocho variedades, entre ellas elaboradas con harina de maíz y de arroz, rellenas de jamón y queso o salame, con dulce de leche, ajo, glaseadas y la denominada "torta frita de la abuela".

Mónica, una de las encargadas de la elaboración, reveló parte de la receta tradicional: harina 0000, grasa vacuna, agua tibia y sal. Sobre el secreto para conseguir una buena preparación, resumió: "Hay que ponerle mucho amor y amasar".