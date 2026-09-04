Hockey sobre Patines: Las Águilas concentran en Paraná de cara al Mundial en Paraguay

Las Águilas en Paraná intensificarán durante este fin de semana su preparación para el próximo Mundial de Hockey sobre Patines que se disputará en Paraguay. La Selección Argentina femenina llegó a la capital entrerriana para concentrar, entrenar y disputar encuentros amistosos, además de participar de actividades abiertas al público.

La presentación oficial se realizó este viernes por la mañana en el Salón de los Periodistas de Casa de Gobierno, donde dialogaron con Elonce el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el presidente del Comité Nacional de Hockey sobre Patines, Roberto Roldán; la capitana de Las Águilas, Luciana Agudo; y el entrenador del seleccionado, Darío Giuliani.

Uranga destacó la importancia de recibir al equipo nacional. "Tener una Selección Argentina en Entre Ríos es algo especial y, en este caso, más con equipos que suelen campeonar o estar entre los principales del mundo", expresó. Consideró, además, que contar con deportistas y entrenadores de ese nivel "es fundamental para sembrar esa línea de desarrollo y crecimiento que necesita todo deporte".

Una preparación inédita fuera de San Juan

Roldán remarcó que la concentración tiene una particularidad: "Es la primera vez que un seleccionado sale de San Juan cuando está en plena preparación previa a un Mundial". Vinculó la decisión con el crecimiento de la disciplina en Entre Ríos y el trabajo desarrollado por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

Roberto Roldán.

El dirigente recordó además la trayectoria internacional de la disciplina. "El hockey sobre patines tiene 12 títulos mundiales, seis femeninos y seis masculinos, y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es el deporte que más títulos mundiales le ha dado al país", afirmó. También indicó que cerca del 90% del plantel femenino juega actualmente en Europa.

Por su parte, Agudo reconoció las expectativas que acompañan a Las Águilas. "Tratamos de no ponernos esa presión, porque sabemos que se puede jugar mal, pero también sabemos que Argentina siempre tiene que estar en lo más alto, campeonar. Lo damos todo para que así sea", manifestó.

Luciana Agudo

Entrenamientos y amistosos abiertos al público

El entrenador Giuliani señaló que el plantel lleva alrededor de 20 días de preparación y destacó la importancia de federalizar la actividad. "Nos parece que es una obligación de la Selección la difusión", sostuvo. Además, valoró la "cantidad de chicas tan buenas que está produciendo" Entre Ríos para el hockey nacional.

LA SELECCIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE PATINES SE PRESENTA EN PARANÁ

Este viernes, a las 18 horas, Las Águilas enfrentarán a la Selección Entrerriana Juvenil Masculina en la pista de Neuquén. El sábado, desde las 10 horas, realizarán un entrenamiento abierto y una charla, mientras que a las 19 horas habrá un acto inaugural y partidos ante seleccionados entrerrianos femeninos.

El domingo habrá otro entrenamiento abierto desde las 10 horas y, a las 19 horas, nuevos amistosos frente a las selecciones entrerrianas Senior Femenina Roja y Verde, con pista a confirmar. Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita.