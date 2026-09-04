Tini Stoessel habló sobre el conflicto familiar: “A mis papás los tengo bloqueados”

Tini Stoessel se refirió por primera vez al conflicto que atraviesa con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Sus declaraciones fueron difundidas este jueves por Ángel de Brito en LAM, quien aseguró que recibió los mensajes directamente de la cantante.

“Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, expresó la artista, según reprodujo el conductor. De Brito remarcó que no se trataba de información proveniente de terceros: “Esto lo dice la propia Tini”.

La cantante también se refirió al momento personal que atraviesa. “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo”, señaló, y agregó que actualmente está “trabajando gratis” para su público.

El reclamo por información de su carrera

De Brito también aportó detalles sobre el origen de las diferencias familiares. Según explicó, Tini Stoessel habría solicitado información vinculada con la administración de los ingresos generados durante sus años de actividad artística.

El periodista sostuvo que Alejandro Stoessel entregó documentación ante ese pedido, pero que la cantante considera que todavía falta información correspondiente a otros períodos de su carrera. Por ese motivo, su entorno continuaría solicitando explicaciones.

Otro de los puntos mencionados está relacionado con Futttura. Según el relato difundido en LAM, la cantante asegura haber participado directamente en la creación del proyecto, desde la escritura hasta la edición de pantallas y videos, pero cuestiona aspectos relacionados con su titularidad.

La relación con sus padres

De Brito aseguró además que la artista siente que durante años tuvo poco margen para tomar determinadas decisiones personales y profesionales. Esas afirmaciones forman parte de los mensajes y versiones transmitidos por el conductor y no fueron desarrolladas públicamente por los padres de la cantante.

El distanciamiento quedó ahora expuesto con la confirmación de que Tini Stoessel mantiene bloqueados a ambos. La declaración se conoció después de que la artista regresara a los escenarios en México y asegurara ante sus seguidores que estaba “más firme que nunca”.

Durante aquella presentación agradeció especialmente a su equipo, sus amigas y Rodrigo De Paul, a quien definió como “el amor de mi vida”, pero no mencionó a sus padres.