La Joaqui sorprendió con una foto y despertó rumores de romance con Ian Lucas

Una foto publicada por La Joaqui en Instagram generó especulaciones sobre su situación sentimental. La cantante mostró la mano de un hombre sosteniéndole el rostro y un comentario de Ian Lucas terminó de alimentar los rumores.

La publicación estuvo acompañada por la palabra “Yakuza”, en referencia a su reciente lanzamiento musical, pero la imagen fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a preguntarse quién era la persona que aparecía parcialmente en la foto.

Las versiones cobraron todavía más fuerza cuando Ian Lucas apareció en los comentarios con una frase que no pasó inadvertida: “¿Hay algo que me tengas que contar?”.

El comentario que encendió las especulaciones

La intervención del influencer, actor y cantante argentino provocó una rápida reacción entre los seguidores de ambos. Muchos interpretaron el mensaje como una posible pista de que él podría ser el hombre de la fotografía.

A partir de allí comenzaron a multiplicarse los comentarios de usuarios que apoyaban una eventual relación entre La Joaqui e Ian Lucas y se preguntaban si la amistad entre ambos había dado un paso más.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos confirmó un romance. Tampoco existen elementos concretos que permitan asegurar que la mano que aparece en la imagen sea efectivamente la del influencer.

La relación entre La Joaqui e Ian Lucas

La Joaqui e Ian Lucas ya mantienen una relación cercana desde hace tiempo y compartieron su participación en MasterChef Celebrity, donde quedó expuesta la buena sintonía entre ambos.

Durante el reality se mostraron muy unidos y la propia cantante llegó a definirlo como uno de sus mejores amigos, por lo que el comentario podría formar parte simplemente de la confianza que mantienen.

Ese antecedente también explica por qué Ian Lucas apareció rápidamente en la publicación y se sumó al juego que se generó entre los seguidores.

Una nueva etapa después de Luck Ra

Las especulaciones aparecen poco después de la separación entre La Joaqui y Luck Ra, una relación que había tenido una fuerte exposición pública.

Desde entonces, la cantante se mostró enfocada principalmente en su música y en nuevos proyectos profesionales, entre ellos el lanzamiento de “Yakuza”.

Por ahora, la imagen y el comentario de Ian Lucas quedaron solamente en el terreno de los rumores. La amistad entre ambos está confirmada, pero ninguno habló públicamente de una posible relación sentimental.