La Joaqui sorprendió con un cambio de look y un gesto de Tuli Acosta llamó la atención

La Joaqui volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar un marcado cambio de estilo, a un mes de haber confirmado su separación de Luck Ra. La cantante decidió renovar su imagen mientras transita una nueva etapa personal y avanza con sus próximos proyectos musicales.

La artista venía de lanzar “Te Vi”, su colaboración con Callejero Fino, y en los últimos días anticipó además lo que será su segundo sencillo del año. En ese contexto, recuperó inicialmente las tradicionales trenzas que caracterizaron buena parte de sus comienzos dentro de la escena musical.

Durante los últimos meses, la cantante había optado por llevar el cabello suelto y experimentar con diferentes tonalidades, entre ellas un rubio dorado. Ahora volvió a modificar por completo su apariencia y compartió el resultado a través de las redes sociales.

El nuevo estilo de La Joaqui

El encargado de mostrar la transformación fue su peluquero Alejo, quien publicó un video desde su estudio. En las primeras imágenes, La Joaqui apareció con largas trenzas rubias y un conjunto negro, mientras de fondo sonaba “OA TA TA”, de Callejero Fino.

Sin embargo, segundos después la cantante reapareció frente a cámara con una imagen completamente diferente. En esta oportunidad lució una extensa cabellera negra, que llegaba hasta el esternón, acompañada por un flequillo recto.

La publicación generó rápidamente reacciones entre los seguidores de la artista y distintas figuras del ambiente. El cambio se conoció mientras la intérprete atraviesa un nuevo momento de su carrera, luego de la ruptura con Luck Ra y con nuevos lanzamientos previstos.

El gesto de Tuli Acosta que llamó la atención

Entre las reacciones apareció la de Tuli Acosta, quien le dio “Me gusta” al video en el que se presentó el renovado estilo. El gesto tomó relevancia debido a las versiones y especulaciones que habían involucrado recientemente a ambas artistas.

Tuli había quedado mencionada públicamente en medio de las repercusiones por la separación de La Joaqui y Luck Ra. Sin embargo, hasta el momento no hubo declaraciones de las protagonistas que permitan interpretar el “Me gusta” como algo más que una reacción en redes sociales.

La cantante continúa así enfocada en su actividad artística y eligió acompañar esta nueva etapa con una transformación estética que recupera algunos elementos de sus primeros años, pero también incorpora un estilo diferente al que venía mostrando recientemente.