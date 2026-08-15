La Joaqui volvió a los escenarios tras separarse de Luck Ra y sorprendió con su look

A dos semanas de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a los escenarios y realizó su primera presentación desde la ruptura. La cantante eligió Ciudad de México para reencontrarse con su público y sorprendió con una puesta en escena en la que su vestuario se convirtió en uno de los protagonistas.

La artista de RKT apareció con un conjunto blanco de encaje acompañado por un velo de estilo nupcial, elección que despertó diferentes interpretaciones entre sus seguidores debido al reciente final de su relación con el cantante cordobés.

La Joaqui había comunicado junto a Luck Ra su separación mediante un mensaje publicado en redes sociales. Desde entonces, continuó con sus proyectos musicales y lanzó una colaboración con Callejero Fino cuya temática estuvo vinculada al desamor.

Un particular look para regresar a los escenarios

Durante su presentación en México, la cantante lució un conjunto blanco de encaje, medias de red, zapatos rojos y un velo floral que cubría su cabello y caía sobre sus hombros.

La estética quedó registrada en numerosas fotografías del espectáculo. En algunas imágenes se observó a La Joaqui cantando de rodillas sobre el escenario, mientras que la iluminación roja y azul acompañó diferentes momentos de la presentación.

Al vestuario también agregó rosarios, uno negro y otro plateado con un crucifijo, que llevó como accesorios junto al conjunto de encaje. Sus característicos tatuajes en brazos, torso y piernas completaron la estética elegida para el show.

Las imágenes que compartió La Joaqui

Tras el concierto, la artista publicó en sus redes sociales una serie de fotografías tanto de la actuación como de los momentos previos.

Las imágenes del backstage la mostraron mientras se preparaba y retocaba su maquillaje antes de subir al escenario. También compartió diferentes postales posando con el vestuario utilizado durante el espectáculo.

“Gracias CDMX por esto, fui muy feliz con ustedes”, expresó La Joaqui al acompañar la publicación con imágenes de su regreso a los escenarios.

Los comentarios tras su presentación

La publicación rápidamente recibió numerosos mensajes de seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron el look elegido por la cantante.

Entre quienes reaccionaron apareció Evangelina Anderson, con quien La Joaqui compartió las grabaciones de MasterChef Celebrity. “Qué potra, por favor”, escribió la modelo.

El concierto marcó así la primera presentación de La Joaqui después de su separación de Luck Ra, mientras ambos artistas continuaron con sus respectivas actividades profesionales luego de comunicar públicamente el final de su relación.