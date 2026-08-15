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La madre de Gaspi lo recordó a dos meses de su muerte con un emotivo mensaje

Michelle Díaz compartió una nueva imagen del influencer, fallecido a los 23 años en un accidente aéreo en Brasil, y agradeció el cariño recibido.

15 de Agosto de 2026
La madre de Gaspi lo recordó a dos meses de su trágica muerte
La madre de Gaspi lo recordó a dos meses de su trágica muerte

Michelle Díaz compartió una nueva imagen del influencer, fallecido a los 23 años en un accidente aéreo en Brasil, y agradeció el cariño recibido.

A dos meses de la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, su madre, Michelle Díaz, volvió a recordarlo a través de las redes sociales con una fotografía y un sentido mensaje dedicado también a la comunidad que acompañaba al joven influencer.

 

Gaspi murió el pasado 14 de junio, a los 23 años, en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Desde entonces, familiares, amigos y miles de seguidores continuaron expresando su pesar y compartiendo recuerdos del creador de contenido.

 

Y tu comunidad tan amorosa, sigue llorando por vos y mandándonos más amor en cada foto”, escribió Michelle junto a una imagen de su hijo. En apenas nueve horas, la publicación había superado los 6.000 “Me gusta”.

 

El homenaje de su madre

La publicación estuvo acompañada por “In memoriam”, canción interpretada por Kany García y Nach, cuya letra aborda el dolor provocado por la pérdida de un ser querido y el proceso de atravesar una ausencia.

 

No fue la primera muestra pública de cariño hacia Gaspi desde su fallecimiento. Su muerte generó una importante conmoción entre los seguidores que había reunido durante su trayectoria en las redes sociales.

Pocos días después del accidente, cientos de jóvenes participaron de un homenaje realizado en el Obelisco de Buenos Aires. La convocatoria fue denominada “El último fiumba”, en referencia a una de las expresiones características que utilizaba el influencer.

 

El multitudinario recuerdo en el Obelisco

Michelle Díaz también participó de aquel encuentro y se mostró conmovida por las manifestaciones de afecto hacia su hijo. Los asistentes se reunieron para recordar los videos, frases y momentos que habían convertido a Gaspi en una figura reconocida de las plataformas digitales.

 

El joven había construido una amplia comunidad en internet a partir de sus videos callejeros y un humor caracterizado por la improvisación y un estilo irreverente.

Su repentina muerte, cuando tenía 23 años, provocó numerosos mensajes de despedida y homenajes que continuaron durante las semanas posteriores.

El accidente aéreo en Brasil

El accidente ocurrió en Río de Janeiro, donde dos helicópteros chocaron durante un vuelo y seis personas murieron, entre ellas Gaspi. Lucas Vignale y Oliver Tree también fueron mencionados entre las víctimas.

 

Las autoridades brasileñas continuaron con la investigación destinada a establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

 

Según un informe preliminar citado en la información conocida sobre el caso, ambas aeronaves circulaban por rutas coincidentes y una de ellas no tenía activo el radar. La investigación deberá determinar las responsabilidades y establecer la mecánica definitiva del accidente.

 

Mientras continúa ese proceso, la familia de Gaspi volvió a recibir numerosas muestras de acompañamiento. A dos meses de su fallecimiento, su madre eligió recordarlo nuevamente y destacó especialmente el afecto que sus seguidores continuaron expresando.

Temas:

Gaspi Gaspar Prim Díaz Michelle Díaz Redes Sociales accidente aéreo Homenaje
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