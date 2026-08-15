“El partido más argentino que hayas vivido”: el emotivo video de la Selección a un mes de la semifinal ante Inglaterra

La cuenta oficial del seleccionado compartió un clip con las imágenes de aquel encuentro.

A un mes del inolvidable triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, las cuentas oficiales de la Albiceleste publicaron este sábado un emotivo video que reunió imágenes de aquel partido, los goles, los festejos y distintas referencias cargadas de simbolismo para los argentinos.

“Se cumple un mes del partido más argentino que hayas vivido”, comenzó la voz en off que acompañó la producción audiovisual. A partir de allí, el video reconstruyó distintos momentos de aquella semifinal que depositó al equipo nacional en la definición del Mundial.

Las imágenes comenzaron con los futbolistas argentinos entonando el Himno Nacional antes del encuentro y continuaron con distintos pasajes del partido, incluida la apertura del marcador de Inglaterra.

Maradona, Malvinas y los héroes que “ya no están”

La producción apeló a diferentes símbolos vinculados con la historia argentina y con la histórica rivalidad futbolística frente al seleccionado inglés.

“Si es argentino, tiene drama, historia y héroes que ya no están”, señaló el relato mientras aparecieron imágenes de Diego Armando Maradona y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

La referencia a Maradona tuvo además una conexión directa con el Mundial de México 1986, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final con los dos goles más recordados de la carrera del Diez: la “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”.

El video también mostró el acompañamiento de los hinchas argentinos en las tribunas y recuperó las imágenes de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, con los que la Selección dio vuelta el encuentro.

“Como si Francisco rezara de algún lado”

Otro de los pasajes destacados incluyó una referencia al papa Francisco, fallecido en abril de 2025.

“Parece milagroso, como si Francisco rezara de algún lado. Ganarle a Inglaterra 2 a 1 como en 1986”, expresó la voz en off mientras avanzaban las imágenes de la remontada argentina.

La combinación entre fútbol, historia y referencias culturales marcó el tono del video con el que las cuentas oficiales de la Selección decidieron recordar una de las jornadas más significativas de su participación en el Mundial 2026.

La bandera que generó repercusión durante el Mundial

Para el cierre quedó una de las imágenes que mayor repercusión había provocado durante el torneo: los futbolistas argentinos posando con una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”.

La fotografía había circulado masivamente durante el Mundial y volvió a ocupar un lugar central en la producción publicada a exactamente un mes del partido frente a Inglaterra.