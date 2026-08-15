Detuvieron a 7 cadetes por el presunto abuso sexual a un aspirante de Escuela Penitenciaria y habló la fiscal

Siete cadetes de la Escuela Penitenciaria de Santa Fe fueron detenidos por el presunto abuso sexual contra un aspirante de 19 años, ocurrido el jueves por la tarde dentro de la institución. La fiscal Jorgelina Moser Ferro confirmó que todos los sospechosos identificados por la víctima quedaron a disposición de la Justicia.

“Yo libré siete detenciones y las siete se hicieron entre las 10.50 y las 13, más o menos”, confirmó Moser Ferro este sábado en declaraciones al medio AIRE.

Según explicó la funcionaria judicial, los acusados fueron identificados por el joven denunciante y también por tres compañeros que habrían presenciado el episodio e intervinieron para auxiliarlo.

La denuncia del aspirante

El hecho investigado ocurrió el jueves alrededor de las 19, dentro de la Escuela Penitenciaria. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el joven acababa de finalizar una instancia relacionada con prácticas de esposamiento y defensa personal cuando habría sido abordado por los siete cadetes.

“Primero lo tiraron al piso, después lo empezaron a patear e insultar y, posteriormente, empezaron a manosearlo en sus partes íntimas e intentaban bajar el pantalón”, detalló la fiscal sobre la secuencia denunciada.

Tres aspirantes habrían presenciado la situación y acudieron en ayuda del joven. Según indicó Moser Ferro, uno de ellos también habría recibido golpes, aunque no sufrió lesiones.

Al ser consultada sobre la participación de los siete detenidos, la fiscal señaló que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, no se establecieron diferencias entre sus intervenciones. “Todos estaban participando conjuntamente con este mismo accionar”, sostuvo.

Los testimonios, claves para la investigación

La investigación no contaba hasta este sábado con registros de cámaras de seguridad del momento denunciado. En ese contexto, el testimonio de la víctima y las declaraciones de los tres testigos presenciales adquirieron especial relevancia para reconstruir lo sucedido.

Fiscal Jorgelina Moser Ferro.

La Fiscalía continuará tomando testimoniales y reuniendo elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio y precisar la responsabilidad individual de los detenidos.

Moser Ferro indicó además que hasta el momento no surgieron antecedentes de conflictos entre el joven denunciante y los siete acusados. “Se ve que fue algo en ese momento que ocurrió”, manifestó.

Investigan un abuso sexual agravado

La fiscal explicó que provisoriamente el caso fue encuadrado como abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por dos o más personas.

Tras concretarse las siete detenciones, el próximo paso será realizar la audiencia imputativa. “Ahora los tenemos que imputar en primer término”, explicó Moser Ferro.

Por los plazos procesales, la audiencia podría desarrollarse el próximo martes, cuando los cadetes conocerán formalmente la acusación en su contra y la Fiscalía expondrá los elementos reunidos durante los primeros días de la investigación.