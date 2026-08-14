Aspirante a Penitenciario de Santa Fe denunció que fue abusado por siete compañeros: hay detenidos

Un aspirante al Servicio Penitenciario de Santa Fe denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de siete compañeros de la misma institución y dos de los señalados fueron detenidos. La Policía de Investigaciones (PDI) desplegó operativos para localizar a los otros cinco acusados, sobre quienes también pesan órdenes de detención.

El caso fue confirmado por Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal de Santa Fe, quien explicó que la denuncia fue presentada por un cadete de la escuela de formación penitenciaria y que el episodio investigado habría ocurrido recientemente dentro del establecimiento educativo, publicó AIRE.

Según precisó el funcionario, los siete denunciados eran varones mayores de edad y cursaban el primer año junto a la víctima. Todos habían ingresado a la institución en marzo de este año.

Ordenaron detener a los siete denunciados

“Nos enteramos de un hecho que para nosotros es absolutamente extraordinario, terrible y grave”, manifestó Galfrascoli, quien se refirió a lo denunciado como un “abuso colectivo”.

Tras la presentación realizada por la víctima, la fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo de la investigación, dispuso la detención de los siete señalados. Dos fueron localizados y quedaron privados de su libertad, mientras continuaban los procedimientos para encontrar a los cinco restantes.

En los operativos intervenían efectivos de la PDI junto con personal especializado del área de género y de la agencia provincial de trata.

Cómo continuará la investigación

Los detenidos deberán atravesar las primeras instancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). En primer término se realizará la audiencia de imputación y posteriormente tendrá lugar la audiencia de medidas cautelares, en la que la Justicia resolverá si permanecerán detenidos mientras avanza la causa.

Galfrascoli indicó que la investigación se inició bajo la calificación de abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque aclaró que la figura podría modificarse a partir de los informes y evaluaciones realizados por los equipos médicos y psicológicos que intervengan.

“Es un delito grave, pero de instancia privada”, señaló el funcionario al explicar que la investigación pudo avanzar a partir de la decisión de la víctima de realizar la denuncia.

Investigan un episodio ocurrido dentro de la institución

Hasta el momento, la pesquisa se concentraba en un único episodio de carácter reciente que habría ocurrido dentro del establecimiento donde se forman los futuros integrantes del Servicio Penitenciario.

No obstante, los investigadores buscarán determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y si pudieron existir situaciones anteriores que no hayan sido denunciadas.

La víctima recibió acompañamiento de su familia, del Servicio Penitenciario y del Estado provincial. Además, se dispuso asistencia psicológica de acuerdo con los protocolos aplicados por el Ministerio Público de la Acusación para casos vinculados con delitos sexuales.

“Va en contra de todas las normas de cuidado”

Galfrascoli aseguró que tanto el gobierno provincial como las autoridades penitenciarias pusieron a disposición de la investigación “todo el peso administrativo y normativo” para adoptar medidas respecto de los aspirantes denunciados.

El funcionario sostuvo que la intención era que quienes resulten responsables “no estén un segundo más” en ningún establecimiento educativo de la provincia.

“Queremos que se formen en calidad humana, primero; calidad técnica y calidad profesional. Este hecho aberrante va en contra de todas las normas de cuidado, de contención, de camaradería y de compañerismo”, concluyó Galfrascoli.