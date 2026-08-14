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Policiales Gualeguaychú

Rompió la vidriera de una heladería para robar la caja registradora, pero estaba vacía

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en la costanera de la ciudad de Gualeguaychú. Es el segundo asalto en lo que va del año que sufre el comercio.

14 de Agosto de 2026
Robo en una heladería de Gualeguaychú
Robo en una heladería de Gualeguaychú

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en la costanera de la ciudad de Gualeguaychú. Es el segundo asalto en lo que va del año que sufre el comercio.

En la madrugada de este viernes, un hombre ingresó a robar a una heladería ubicada en Caseros y Avenida Parque, frente a la Costanera Sur de la ciudad de Gualeguaychú, tras romper la puerta de vidrio del local.

 

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad. Según se pudo reconstruir, el delincuente actuó encapuchado para no ser identificado.

 

Rompió la vidriera, ingresó al local y se dirigió directamente hacia la caja registradora, de la que tironeó hasta arrancarla. Con ella bajo el brazo, escapó del lugar sin llevarse ningún otro elemento.

Pese al esfuerzo, el botín fue nulo: la caja registradora estaba completamente vacía al momento del robo según los dueños de la cadena de heladería local, indica R2820.

 

Se trata del segundo robo que sufre esta sucursal en lo que va del año, lo que reaviva la preocupación de comerciantes de la zona por la seguridad en el sector de la Costanera. Esta mañana se constató la presencia de personal de Prefectura en las inmediaciones del local.

 

Temas:

Gualeguaychú Robo heladería policiales
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