Proponen ocho circuitos turísticos para integrar atractivos de Argentina y Uruguay

El intendente de Colón, José Luis Walser, presentó la iniciativa al ministro de Turismo uruguayo, Pablo Menoni, durante un foro internacional. El proyecto plantea conectar destinos de ambos países y potenciar la costa del río Uruguay como una región turística integrada.
El intendente de Colón, José Luis Walser, presentó una propuesta para crear ocho circuitos turísticos binacionales entre Argentina y Uruguay, durante su participación en el Foro Internacional de Turismo realizado en Treinta y Tres. El jefe comunal entregó el proyecto al ministro de Turismo uruguayo, Pablo Menoni, con el objetivo de avanzar en una oferta conjunta a ambos lados del río Uruguay.
La iniciativa busca articular atractivos, servicios y destinos de los dos países para fortalecer la actividad turística de la región. Durante el encuentro, Walser también presentó los lineamientos del desarrollo de la microrregión Tierra de Palmares y explicó la estrategia denominada “Modelo Colón”.
El intendente entrerriano participó acompañado por el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo. La delegación formó parte de un encuentro que reunió a representantes de diferentes países de América Latina.
Ocho circuitos para vincular ambas costas
La propuesta fue presentada durante el Foro Internacional de Turismo y Gobiernos Locales y el Octavo Congreso de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, desarrollados en la ciudad uruguaya de Treinta y Tres.
En ese marco, Walser entregó formalmente al ministro Menoni el documento técnico que plantea la conformación de ocho circuitos turísticos binacionales. La intención es conectar atractivos y servicios ubicados tanto en Argentina como en Uruguay y aprovechar la proximidad geográfica entre las localidades de ambas costas.
El proyecto apunta a que los visitantes puedan concebir el corredor del río Uruguay como una oferta turística integrada, ampliando las alternativas disponibles y favoreciendo la circulación entre destinos.
La presentación se produjo ante representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela, en un espacio destinado al intercambio de experiencias sobre políticas turísticas y gestión de gobiernos locales.
El objetivo de posicionarse como destino internacional
Durante su intervención, Walser expuso además los lineamientos del denominado “Modelo Colón”, una estrategia de planificación turística desarrollada desde el municipio.
El intendente señaló que el objetivo es avanzar en la consolidación de Colón y de la microrregión Tierra de Palmares como un destino turístico de alcance internacional. En ese sentido, presentó algunos de los ejes contemplados dentro de una planificación proyectada para los próximos 10 años.
También destacó el papel de Tierra de Palmares como herramienta para que distintas localidades puedan complementar sus atractivos en lugar de trabajar de manera aislada.
“Es fundamental escuchar activamente al turista y al visitante, comprender sus nuevas demandas y trabajar de manera mancomunada como una única región que no conoce de fronteras cuando se trata de desarrollo sostenible”, expresó Walser durante su exposición.
Tierra de Palmares y una estrategia regional
Uno de los conceptos planteados durante el encuentro fue precisamente la necesidad de profundizar la cooperación entre municipios y destinos próximos geográficamente.
Desde esa perspectiva, la propuesta de los ocho circuitos busca extender el esquema de integración y complementariedad hacia la costa uruguaya, aprovechando al río Uruguay como elemento articulador de una oferta turística compartida.
La iniciativa procura que los atractivos naturales, culturales, históricos y los servicios turísticos puedan complementarse dentro de recorridos que involucren a ambos países.
De concretarse, los circuitos permitirían ampliar las alternativas para los visitantes y generar una mayor permanencia en la región, además de profundizar los vínculos entre las comunidades ubicadas a uno y otro lado del río.
Reunión con autoridades uruguayas
Además de su participación en el panel internacional, Walser mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera Araujo.
Según se informó, durante el encuentro ambas autoridades dialogaron sobre posibilidades de colaboración entre los municipios y buscaron fortalecer los vínculos institucionales.
El foro fue declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo de Uruguay y contó con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de ese país.
Entre los temas abordados durante las jornadas estuvieron la descentralización, la seguridad en los destinos turísticos y la gestión territorial, además de distintas experiencias de cooperación entre gobiernos locales.
Con la presentación de los ocho circuitos binacionales, Colón buscó dar un nuevo paso en la integración turística de la costa del Uruguay y trasladar al plano internacional una estrategia basada en la complementariedad entre destinos.