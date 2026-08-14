Robó $800.000 y hasta un posnet de un hotel alojamiento: lo atraparon cuando huía por los techos

Un hombre amenazó a las empleadas de un hotel alojamiento y escapó con dinero y diversos elementos. La Policía lo encontró cuando intentaba huir por los techos.
Un hombre de 42 años fue detenido acusado del robo de unos $800.000 y diversos elementos de un hotel alojamiento durante la madrugada de este viernes. Tras amenazar a las empleadas y escapar del establecimiento, fue localizado por la Policía cuando intentaba huir por los techos de viviendas cercanas, en Guaymallén, Mendoza.
El hecho ocurrió alrededor de las 4.25 en un conocido hotel alojamiento ubicado sobre calle Famatina Sur. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el asalto y efectivos fueron enviados inmediatamente al lugar.
Las trabajadoras relataron que un hombre vestido con ropa oscura ingresó al establecimiento y las amenazó. Según denunciaron, el sospechoso aseguró que tenía un arma, aunque en ningún momento llegó a exhibirla.
Escapó con dinero, un posnet y equipos de comunicación
El asaltante se apoderó de alrededor de $800.000, además de una campera negra, el DNI de una de las empleadas, un posnet de Mercado Pago y tres equipos de comunicación tipo handy.
Con el botín en su poder, abandonó el hotel alojamiento y escapó antes de la llegada de los efectivos.
A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por las víctimas, la Policía montó un operativo para localizarlo en las inmediaciones.
Lo encontraron huyendo por los techos
Minutos después, los uniformados observaron en inmediaciones de calle Bebedero al 7.600 a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por las trabajadoras.
Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar a través de los techos de las propiedades del barrio Escorihuela, pero finalmente fue alcanzado y detenido por los efectivos.
El acusado fue identificado por sus iniciales como J.F.S.D., de 42 años. Al momento de la aprehensión, los policías encontraron entre sus pertenencias el DNI perteneciente a una de las empleadas y una campera negra.
Posteriormente, durante un rastrillaje realizado en la zona por donde había intentado escapar, los efectivos localizaron el posnet y uno de los handy denunciados como robados.
La Oficina Fiscal de Guaymallén dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación. También tomaron intervención efectivos de la Unidad Investigativa Departamental y personal de Policía Científica.