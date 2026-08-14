Fin de semana largo: se agotaron pasajes y sumaron refuerzos hacia destinos turísticos

El fin de semana largo comenzó con un importante movimiento de pasajeros en la Terminal de Ómnibus de Paraná, donde algunos servicios hacia los destinos más demandados quedaron agotados y las empresas debieron incorporar refuerzos. Lucas Roncato, encargado comercial de Flecha Bus, confirmó a Elonce que la demanda superó las expectativas previstas para agosto.

“La verdad es que este fin de semana se viene moviendo bastante bien”, explicó Roncato, aunque reconoció que las condiciones climáticas previstas para los próximos días generaban algunas dudas entre quienes todavía no habían definido el viaje.

Al tratarse de un descanso de tres días, la tendencia estuvo concentrada principalmente en destinos relativamente cercanos a Entre Ríos. Entre los lugares más elegidos aparecieron Córdoba, La Falda, Villa Carlos Paz, las Sierras de Córdoba y Buenos Aires, además de diferentes localidades entrerrianas.

Servicios agotados y colectivos de refuerzo

La demanda hacia algunos de esos destinos obligó a las empresas a ampliar la oferta disponible para responder al incremento de pasajeros registrado en las horas previas al fin de semana largo.

“Córdoba y Buenos Aires ya tienen agotados los servicios de línea y hemos puesto varios refuerzos”, reveló Roncato. Y reconoció: “La demanda viene superando quizás las expectativas que teníamos para este fin de semana de agosto”.

Desde la terminal explicaron que, al tratarse de una escapada relativamente breve, los pasajeros que optaron por viajar privilegiaron aquellos destinos a los que podían arribar sin destinar una parte significativa del descanso al traslado.

También hubo movimiento dentro de Entre Ríos, mientras que quienes decidieron realizar recorridos de mayor distancia tendieron a organizar las reservas con más anticipación.

Paraná también recibió visitantes

El movimiento no se concentró únicamente en quienes partieron desde la capital entrerriana. La terminal también recibió pasajeros que llegaron desde diferentes puntos del país para pasar algunos días en Paraná o visitar familiares.

“Paraná recibe muchos turistas y gente que viene y la visita, fundamentalmente de Buenos Aires”, explicó Roncato. También mencionó pasajeros procedentes del norte de Corrientes y localidades ubicadas sobre el corredor de la Ruta Nacional 12, como Goya, Esquina y La Paz.

Una parte de ese movimiento correspondió a entrerrianos que residen o trabajan fuera de la provincia y aprovecharon el fin de semana largo para regresar. “Hay mucha gente que está en Buenos Aires trabajando y entonces hace una escapadita el fin de semana largo para visitar a su gente”, señaló.

Durante la recorrida de Elonce por la terminal también se encontraron grupos que utilizaron Paraná como punto de conexión. Entre ellos, jóvenes provenientes de Quilmes que llegaron para luego trasladarse hacia Villa Libertador San Martín, donde participarían de un congreso durante el fin de semana.

Fin de semana largo: se agotaron pasajes y sumaron refuerzos hacia destinos turísticos

Cuotas y billeteras virtuales para financiar los viajes

Otro de los aspectos que incidió en la decisión de viajar estuvo relacionado con las posibilidades de financiamiento. Según explicó el encargado comercial, los precios mostraron mayor estabilidad que en otros períodos.

“El tema de los precios, con la inflación, está bastante equilibrado. No hay mucha variación de valores y eso se viene manteniendo”, indicó Roncato. Según consideró, esa situación permitió ofrecer una mayor previsibilidad a quienes planificaron sus viajes.

A ello se sumaron alternativas de financiación. Actualmente se ofrecieron planes de tres, seis, nueve y hasta 12 cuotas sin interés, una modalidad utilizada especialmente por grupos familiares, donde el costo total de los pasajes resultó mayor.

“La tarjeta de crédito viene siendo un recurso muy usado, igual que las billeteras virtuales”, destacó.

Vacaciones de invierno: la nieve impulsó algunos destinos

Roncato también realizó un balance del movimiento registrado durante las vacaciones de invierno de julio. Si bien admitió que esperaban cifras algo superiores, consideró que el resultado general fue positivo y que la cantidad de pasajeros acompañó la oferta disponible.

Entre los destinos destacados aparecieron Mendoza y Bariloche, principalmente por el atractivo de la temporada invernal. También hubo demanda hacia Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta y Tucumán.

En el caso de Bariloche, las intensas nevadas llegaron incluso a generar complicaciones para los servicios. Roncato explicó que debieron reprogramarse algunas salidas luego de que Vialidad Nacional dispusiera cortes de ruta debido a la acumulación de nieve.

“El julio tuvo como particularidad el tema de la nieve”, resumió el encargado comercial sobre una temporada en la que los destinos invernales estuvieron entre los más buscados.

Mientras tanto, durante este viernes el movimiento volvió a intensificarse en la Terminal de Paraná, con pasajeros que partieron hacia diferentes puntos del país y otros que llegaron a la capital entrerriana para aprovechar el fin de semana largo.