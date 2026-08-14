Créditos hipotecarios: el Gobierno analiza usar fondos de la seguridad social para ampliar el financiamiento

El Gobierno estudia colocar recursos del FGS en depósitos bancarios de largo plazo para ampliar los créditos hipotecarios. Luis Caputo explicó el mecanismo.
El Gobierno analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para impulsar los créditos hipotecarios, mediante un mecanismo destinado a brindar financiamiento de largo plazo a los bancos. La alternativa fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque todavía permanece en estudio y no tiene fecha de implementación.
La propuesta no contempla que el FGS compre directamente las hipotecas otorgadas por las entidades financieras. En cambio, el esquema prevé que el fondo pueda licitar depósitos a plazo fijo de largo plazo entre distintos bancos.
Las entidades competirían por captar esos recursos mediante las tasas de interés que estén dispuestas a pagar. De concretarse, las colocaciones podrían extenderse durante dos, tres, cuatro o cinco años.
El problema que busca resolver el Gobierno
El objetivo del mecanismo es reducir uno de los principales obstáculos que enfrentan los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios: la diferencia entre los plazos de los préstamos y aquellos correspondientes a los depósitos utilizados para financiarlos.
Mientras una hipoteca puede extenderse durante 20 o 30 años, una parte importante de los depósitos bancarios tiene vencimientos considerablemente más cortos, incluso de apenas 30 días.
“Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. Entonces, el problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y su fondeo es a 30 días”, explicó Caputo.
Cómo participarían los bancos
El FGS tiene un horizonte de inversión de largo plazo por las características de los recursos que administra. El Gobierno pretende aprovechar esa condición para generar una fuente de financiamiento más extensa para las entidades financieras.
Una de las posibilidades es que el organismo licite depósitos a plazo fijo con vencimientos de entre dos y cinco años. Los bancos presentarían las tasas que estarían dispuestos a pagar para cada período y el fondo definiría posteriormente dónde colocar los recursos.
“Una alternativa que estamos explorando es que el FGS empiece a licitar plazos fijos, que sea de manera bien transparente, que los bancos puedan entonces licitar tasas”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.
La iniciativa todavía está en estudio
Caputo indicó que el proyecto estaba siendo analizado junto al Ministerio de Capital Humano, el FGS y representantes de las entidades financieras. Según aseguró, la propuesta tuvo una recepción favorable dentro del sector bancario.
Sin embargo, el ministro remarcó que el mecanismo todavía no fue definido. Tampoco precisó cuánto dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad podría destinarse a las colocaciones ni cuándo comenzaría a funcionar.
“Es algo que estamos estudiando, que puede salir”, sostuvo Caputo al referirse a la iniciativa. Por lo tanto, hasta el momento se trata de una alternativa bajo evaluación y no de una medida ya implementada.
El plan para reactivar el crédito y la construcción
La eventual participación del FGS se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para ampliar el mercado hipotecario y generar nuevas fuentes de financiamiento para desarrollos inmobiliarios.
Caputo había señalado anteriormente que el acceso al crédito constituía una herramienta necesaria para recuperar la actividad de la construcción. Entre las alternativas mencionó tanto el financiamiento bancario como diferentes instrumentos del mercado de capitales.
Una de las iniciativas planteadas consiste en que bancos y Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs) conformen fondos inmobiliarios conjuntos, que posteriormente podrían incorporar recursos provenientes de organismos multilaterales.
Financiamiento para nuevos desarrollos
“Lo que les digo a los bancos y a las Alycs es que, más que hacer esfuerzos individuales, armen un fondo inmobiliario entre bancos y Alycs, porque con eso yo puedo hasta cuadruplicar los montos con plata de organismos multilaterales que están dispuestos a ayudarnos”, había explicado el ministro.
A esta alternativa se sumó ahora la posibilidad de utilizar recursos del FGS para generar fondeo bancario de mayor duración.
El Gobierno también anunció una flexibilización para los créditos en dólares destinados a empresas. El cambio permitiría que compañías cuyos ingresos sean generados en pesos puedan acceder a determinados préstamos en moneda extranjera, sujetos a límites y requisitos prudenciales.
Según Caputo, los desarrolladores inmobiliarios estuvieron entre los sectores que solicitaron modificaciones para facilitar ese financiamiento. El ministro explicó que algunas empresas cuentan con terrenos y una parte del capital necesario para comenzar proyectos, pero necesitan crédito adicional para iniciar las obras.
De avanzar el esquema del FGS, el Gobierno buscará así ampliar las fuentes de recursos disponibles para los bancos y reducir el descalce de plazos que actualmente condiciona el crecimiento de los créditos hipotecarios.