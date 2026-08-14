UPCN recibió a Bagnat para empezar a trabajar en la reglamentación de la reforma previsional

La Comisión Directiva y delegados de UPCN mantuvieron un encuentro con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, este jueves en la sede sindical. "Es la primera reunión de trabajo post reforma", expresó el funcionario. Por su parte, el Secretario General del Sindicato afirmó: "Vamos a seguir el tema para que la reglamentación sea justa para los trabajadores".

El encuentro estuvo encabezado por el Secretario General, José Ángel Allende, y contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva, delegados y representantes de toda la provincia.

"Hablamos de los avances en la reglamentación de la ley, mantuvimos un intercambio de información", apuntó el Secretario General y aseguró que "durante la reunión insistimos en que no estamos de acuerdo con algunos puntos, que no compartimos y que creemos necesario se aclaren y estén bien definidos en la reglamentación".

"Por eso vamos a seguir este tema con nuestro equipo de profesionales, para que la reglamentación sea acorde a lo que entendemos tiene que ser justo para los trabajadores, y no que sea un avance más sobre nuestros derechos", subrayó Allende.

"Enriquecer el proceso"

"Hoy iniciamos con UPCN una agenda que continuará con todos los gremios, para trabajar en la reglamentación de la reforma previsional recientemente sancionada", expuso Bagnat, y resaltó la posibilidad que brindan estos espacios "para escuchar las distintas devoluciones y poder afinar la implementación y la capacitación del personal que va a aplicar las nuevas medidas".

"Estoy muy agradecido con esta invitación del Sindicato, el primero que accedió a esta reunión de trabajo, con una presencia multitudinaria", resaltó además. "Me llevo muchas acotaciones y sugerencias que seguramente van a enriquecer este proceso de reglamentación", destacó por último el presidente de la Caja.