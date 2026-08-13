Comedores escolares: en la rendición de una compra, detectaron una botella de vino

Una botella de vino expuso irregularidades en la compra para un comedor escolar

La diputada provincial por Feliciano, María Elena Romero, cuestionó los mecanismos de control del anterior sistema de comedores escolares y expuso que una rendición de gastos correspondiente a mayo incluyó la compra de una botella de vino tinto. La legisladora utilizó el episodio para respaldar la modificación implementada en la provisión de alimentos a las escuelas.

Romero realizó el planteo mediante una columna de opinión titulada “Una botella de vino que explica por qué había que cambiar el sistema”. Según afirmó, la adquisición apareció en una factura presentada al Estado provincial por el comedor escolar de la escuela Nº1 “Juan Domingo Perón”, de San José de Feliciano.

La legisladora indicó además que la Dirección de Comedores realizó una observación sobre esa rendición y solicitó explicaciones por la compra. Los datos fueron expuestos por Romero como argumento para advertir sobre la existencia de deficiencias en los mecanismos de control.

“No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra”, sostuvo Romero.

La diputada planteó que, más allá de las discusiones sobre licitaciones, proveedores y procedimientos administrativos, el episodio generaba un interrogante sobre la utilización de fondos destinados específicamente a la alimentación de estudiantes.

“¿Cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, cuestionó.

Romero mencionó además que la factura involucrada ascendía a $57.000, aunque aclaró que su cuestionamiento no estaba centrado únicamente en el monto, sino en que un producto de esas características pudiera incorporarse al circuito de rendición de gastos de un comedor escolar.

Evitó responsabilizar a directivos escolares

La legisladora aclaró que el episodio no debía interpretarse como una acusación general contra quienes administraron o trabajaron en los establecimientos educativos.

“Este episodio no debe utilizarse para poner bajo sospecha a los directivos ni a quienes durante años sostuvieron los comedores con enorme esfuerzo. Sería profundamente injusto”, expresó.

En ese sentido, Romero sostuvo que el caso debía ser interpretado, desde su perspectiva, como una evidencia de falencias en los controles del Estado.

“Lo que demuestra es otra cosa: que había fallas de control que el Estado tenía la obligación de corregir”, manifestó.

Defendió la centralización de las compras

A partir del episodio, Romero defendió el cambio en el mecanismo de adquisición de alimentos para los comedores escolares y sostuvo que un esquema centralizado permitiría determinar previamente los productos autorizados y controlar los precios.

“Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin”, argumentó.

Además, consideró insuficiente que los controles se produzcan solamente después de realizadas las adquisiciones. “El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino”, señaló.

“No alcanza con poner más dinero”

Romero consideró que el episodio excede una situación puntual y lo vinculó directamente con la necesidad de modificar la administración de los recursos destinados a la alimentación escolar.

“Por eso este caso no es una anécdota. Explica de manera muy concreta por qué había que cambiar. No alcanza con poner más dinero si no podemos garantizar cómo se utiliza cada peso”, afirmó.

Finalmente, la diputada provincial remarcó que el Estado debe garantizar mecanismos que permitan conocer el destino de los recursos públicos y controlar tanto los productos adquiridos como los valores pagados.

“Cuando se trata de alimentar a nuestros gurises, el Estado tiene la obligación de saber qué compra, cuánto paga y qué llega a cada escuela. Eso es también lo que busca el nuevo sistema”, concluyó Romero.

Diputada cuestionó gastos en comedores escolares por la compra de una botella de vino by elonceweb