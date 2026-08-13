Mató a su esposa, su propio hijo alertó a la Policía y lo atraparon a 200 metros de la vivienda

Un hombre fue detenido este jueves en Villa Devoto, acusado de que mató a su esposa dentro de una vivienda en la que se encontraban sus hijos. Tras el crimen, habría abandonado el domicilio con la intención de escapar, pero fue localizado a unos 200 metros mediante un operativo desplegado en la zona.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia, en la Ciudad de Buenos Aires. La situación fue advertida por los hijos de la pareja, quienes se encontraban en la casa cuando se produjo el ataque.

Según la información preliminar, una de las hijas descubrió lo ocurrido y despertó a su hermano. El joven se comunicó con el servicio de emergencias alrededor de las 6.50 y manifestó que su padre habría asesinado a su madre antes de retirarse del inmueble.

Uno de los hijos llamó al 911

Tras recibir la comunicación, integrantes del SAME y efectivos de seguridad se dirigieron hasta la vivienda. Los profesionales médicos asistieron a la mujer, pero finalmente constataron que se encontraba sin vida.

Al comprobar que el presunto agresor ya no estaba en el lugar, se organizó un operativo para localizarlo. Los agentes recorrieron las inmediaciones y consiguieron interceptarlo a aproximadamente dos cuadras de la escena del crimen.

El hombre señalado como quien mató a su esposa presentaba una herida cortante en el cuello. Debido a esa lesión, recibió asistencia y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado bajo custodia.

Investigan cómo ocurrió el crimen

La investigación deberá determinar la mecánica del ataque y establecer qué sucedió durante los minutos previos. También se buscará precisar si existían denuncias anteriores, antecedentes de violencia de género o medidas judiciales entre la pareja.

Los testimonios de los hijos serán fundamentales para reconstruir el episodio. Sin embargo, debido a que estuvieron expuestos a una situación traumática, deberán intervenir profesionales especializados para resguardar su integridad durante el procedimiento.

La vivienda permaneció bajo custodia mientras se realizaban las pericias y se recolectaban elementos de interés. El cuerpo de la víctima será sometido a los estudios correspondientes para determinar la causa y el mecanismo de la muerte.

El acusado de que mató a su esposa permanecerá a disposición de la Justicia mientras recibe atención médica. Una vez que su estado de salud lo permita, deberá ser indagado por el crimen ocurrido durante la madrugada en Villa Devoto.