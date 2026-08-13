ANMAT inhabilitó preventivamente a una droguería por irregularidades en la distribución de medicamentos

La ANMAT suspendió preventivamente la habilitación de Droguería Lomas S.A. para realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales. La decisión fue adoptada luego de que la empresa no acreditara la corrección integral de los incumplimientos detectados durante una inspección.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 4919/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La firma tiene domicilio en la ciudad de Córdoba y estaba autorizada para distribuir medicamentos entre distintas jurisdicciones del país.

La inspección se realizó después de que la empresa solicitara la renovación de su Certificado de Buenas Prácticas de Distribución. Durante el procedimiento, los inspectores identificaron diferentes deficiencias relacionadas con las condiciones exigidas para desarrollar esa actividad.

La empresa presentó documentación incompleta

Tras constatar las irregularidades, la ANMAT otorgó a la droguería un plazo máximo de 15 días para presentar la documentación pendiente y acreditar las correcciones correspondientes. El organismo advirtió que, en caso de incumplimiento, podía suspender su autorización de manera preventiva.

Aunque la empresa respondió a los requerimientos, la documentación aportada solo permitió comprobar parcialmente las modificaciones solicitadas. Según la disposición, no logró demostrar que hubiera corregido la totalidad de las observaciones formuladas durante la inspección.

Ante el tiempo transcurrido y la continuidad de las deficiencias, el área técnica recomendó suspender la habilitación. La restricción alcanza específicamente a la posibilidad de realizar operaciones de tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

Hasta cuándo estará vigente la suspensión

La medida permanecerá activa hasta que Droguería Lomas S.A. demuestre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución establecidas por la normativa. Una vez presentada la documentación necesaria, el organismo deberá evaluar si corresponde levantar la restricción.

La ANMAT también ordenó actualizar la situación de la empresa en su base de datos y comunicar la decisión a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución agota la vía administrativa, aunque la droguería puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación. También cuenta con un plazo de 30 días para interponer un recurso de alzada.

La disposición lleva la firma del administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana. La suspensión tiene carácter preventivo y se concentra en la actividad de distribución entre jurisdicciones, sin que el texto oficial mencione el retiro o la prohibición de medicamentos específicos.