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Espectáculos Vacaciones en Europa

Laurita Fernández disfrutó del verano italiano entre playas, atardeceres y paseos con amigas

La conductora recorrió las Cinque Terre junto a Noelia Solange Silva y Vanesa. Compartió imágenes desde Manarola, Riomaggiore, Vernazza y Monterosso, además de sus jornadas junto al Mediterráneo y distintas experiencias gastronómicas.

13 de Agosto de 2026
Laurita Fernández
Laurita Fernández

La conductora recorrió las Cinque Terre junto a Noelia Solange Silva y Vanesa. Compartió imágenes desde Manarola, Riomaggiore, Vernazza y Monterosso, además de sus jornadas junto al Mediterráneo y distintas experiencias gastronómicas.

Laurita Fernández hizo una pausa en su agenda laboral y viajó a Italia para disfrutar de unos días de descanso con amigas. La conductora eligió las Cinque Terre, una región formada por cinco pueblos costeros ubicados entre los acantilados de Liguria, en el norte del país.

 

Acompañada por Noelia Solange Silva y Vanesa, documentó parte del recorrido mediante fotografías y videos publicados en las redes sociales. Las postales incluyeron playas, miradores, callejones empinados, construcciones coloridas y atardeceres frente al mar Mediterráneo.

 

“La dolce vita. Manarola e Riomaggiore”, escribió la bailarina para resumir la experiencia. En Manarola posó desde uno de los miradores más conocidos, con las fachadas rojas, amarillas y rosadas del pueblo como fondo.

 

 

Los looks de Laurita Fernández en Italia

 

Para recorrer las calles y senderos, Laurita Fernández eligió un top amarillo a cuadros, short blanco y sombrero de paja con una cinta negra. También llevó una bolsa de tela con la inscripción “Florence, Italy”, que utilizó durante sus caminatas.

 

En Riomaggiore, la artista se sentó junto a sus amigas sobre las piedras del borde costero para observar la puesta del sol. En las imágenes apareció con anteojos redondos y el mismo conjunto amarillo, mientras decenas de turistas se reunían en el lugar.

 

 

El itinerario continuó por Vernazza, donde fotografió la torre medieval y el pequeño puerto con embarcaciones amarradas. También visitó Monterosso y compartió una selfie desde la estación, con un pañuelo floreado en tonos rosa y amarillo.

 

 

Playa y caminatas por las Cinque Terre

 

Las jornadas de playa ocuparon un lugar destacado en el álbum de vacaciones. La conductora lució una bikini de cuadros blancos y rojos, combinada con una pollera, sombrero y cartera de paja.

 

En una de las fotografías posó sobre una toalla con la frase “La Dolce Vita Italia”, rodeada por sombrillas de colores. En otra apareció caminando entre las reposeras instaladas junto al Mediterráneo.

 

El grupo también realizó el recorrido que conecta los pueblos de las Cinque Terre. Durante la caminata atravesaron escalinatas, senderos y angostos callejones rodeados por las construcciones características de la región.

 

Gastronomía y postales del viaje

 

La experiencia de Laurita Fernández incluyó diferentes propuestas gastronómicas. Entre las imágenes compartidas se pudo observar un cannolo, limones italianos de gran tamaño y una visita a una tienda especializada en fiambres y preparaciones regionales.

El álbum incorporó además la fotografía de una iglesia con columnas blancas y negras, mosaicos geométricos y un altar barroco. Fue una de las pocas imágenes de la publicación que no tuvo como protagonistas a la conductora o sus acompañantes.

 

Con fotografías espontáneas, paisajes costeros y distintos momentos de diversión, la artista mostró cómo transcurren sus vacaciones en Italia. Las Cinque Terre se convirtieron en el escenario elegido para disfrutar del verano europeo junto a sus amigas.

Temas:

Laurita Fernández verano vacaciones
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