Independiente sufrió una histórica derrota y su entrenador lo calificó como una “vergüenza”

Independiente sufrió una histórica derrota al caer por 4-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina y profundizó su delicado presente deportivo.

El encuentro comenzó equilibrado y el Rojo tuvo la primera gran oportunidad para abrir el marcador. Tras revisar una mano de Clever Ferreyra mediante el VAR, el árbitro Facundo Tello sancionó penal, pero Santiago Montiel estrelló su remate contra el palo izquierdo.

Atlético Tucumán aprovechó inmediatamente esa situación. El equipo de Julio César Falcioni ejecutó rápidamente un tiro libre y Nicolás Laméndola encabezó una corrida que terminó con una definición cruzada para establecer el 1-0 antes del descanso.

Atlético Tucumán fue contundente

El panorama se agravó en el comienzo del segundo tiempo. Laméndola recuperó la pelota ante una defensa desordenada y envió un centro para Manuel Brondo, quien convirtió el segundo tanto del conjunto tucumano.

La reacción de Independiente nunca llegó. Una nueva pérdida permitió que Laméndola asistiera a Franco Nicola, que definió cruzado y colocó el 3-0. El delantero volvió a aparecer más tarde para completar su destacada actuación con un remate desde afuera del área que ingresó en el ángulo.

El Decano controló los minutos finales y aseguró su clasificación a los cuartos de final. En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia.

Quinteros pidió disculpas y descartó renunciar

Después de la eliminación, Gustavo Quinteros realizó una contundente autocrítica. “Como entrenador me da vergüenza, asumo la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir muchas disculpas a la gente de Independiente”, expresó durante la conferencia de prensa.

El entrenador consideró que el penal errado pudo modificar el desarrollo, pero remarcó que su equipo quedó demasiado afectado después del primer gol. “Perdíamos muchas pelotas fáciles y le dábamos al rival todas las posibilidades para aprovechar las transiciones”, analizó.

Quinteros también fue crítico con la respuesta colectiva: “No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil”. Pese a la magnitud de la derrota, aseguró que no piensa abandonar el cargo.

“Siempre cumplo mis contratos. Asumo la responsabilidad de todo lo que me corresponde y ni se me pasa por la cabeza renunciar”, afirmó. La dirigencia evaluará su futuro tras una eliminación que dejó a Independiente sin otro objetivo que competir por la clasificación en el torneo local.