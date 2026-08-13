Reforzarán los controles sobre los subsidios destinados a Bomberos Voluntarios

La Agencia Federal de Emergencias estableció un esquema de fiscalizaciones hasta junio de 2027. Los controles verificarán la aplicación de subsidios y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades.
La Agencia Federal de Emergencias aprobó un nuevo plan de fiscalización de Bomberos Voluntarios que se desarrollará hasta el 30 de junio de 2027 y tendrá entre sus objetivos controlar la aplicación de los fondos públicos otorgados a las entidades y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional.
Esta medida quedó formalizada mediante la Resolución 9/2026, fechada el 12 de agosto, y alcanzará el período comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.
El esquema estará a cargo de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Qué se controlará
La resolución se encuadró en la Ley 25.054, que regula la misión y organización del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y contempla la asistencia económica del Estado para el equipamiento, formación y funcionamiento de las entidades.
Uno de los aspectos centrales de las fiscalizaciones será verificar la correcta aplicación de los subsidios otorgados a las entidades de Bomberos Voluntarios, mediante controles sobre el uso material de los fondos públicos.
También se verificará el cumplimiento de las obligaciones contempladas por la Ley 25.054 y su normativa complementaria, según el régimen de fiscalizaciones administrativas establecido por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Fiscalizaciones por criterios aleatorios o de riesgo
La normativa que sustenta el nuevo plan determina que las fiscalizaciones deben realizarse de manera programada y podrán seleccionarse mediante criterios aleatorios o de riesgo, de acuerdo con la planificación establecida por la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios.
Como pauta general, el régimen procura que la totalidad de las entidades inscriptas sea fiscalizada al menos una vez cada cuatro años.
La Agencia Federal de Emergencias también aprobó un modelo de Estado Administrativo de la Entidad y otro de Acta de Fiscalización, documentos que serán utilizados durante los procedimientos comprendidos en el plan.
Un expediente por cada entidad fiscalizada
Cada fiscalización deberá tramitarse mediante un expediente individual. Allí quedarán incorporados el estado administrativo de la entidad y el acta correspondiente al procedimiento.
También se incluirán los eventuales descargos presentados, el plan de acción de la entidad fiscalizada, las recomendaciones efectuadas por la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios y las conclusiones que surjan de cada actuación.
A partir de esos expedientes individuales, la Dirección Nacional podrá elaborar un informe general con los resultados del Plan de Fiscalización, destinado a tareas de evaluación y planificación institucional.
Podrán modificar el cronograma de visitas
La resolución facultó además a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios a adoptar las medidas necesarias para poner en marcha el nuevo esquema de controles.
Entre esas atribuciones estará la posibilidad de designar a los fiscalizadores que realizarán las inspecciones y adecuar el cronograma de visitas durante el período establecido.
El plan se extenderá hasta el 30 de junio de 2027 y las actuaciones deberán realizarse bajo el procedimiento contemplado en el Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.