Amplían las Tarjetas de Riesgo Social: quiénes podrán acceder al beneficio

El Gobierno provincial amplió las Tarjetas de Riesgo Social e incorporó a personas con bajo peso de cualquier edad, pacientes con diabetes tipo II y mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad. También continuará la cobertura para menores con sobrepeso u obesidad.
El Gobierno de Entre Ríos amplió el alcance de las Tarjetas de Riesgo Social y estableció nuevos criterios de acceso para incorporar a sectores que hasta ahora no estaban contemplados. La medida alcanzará a personas con bajo peso sin límite de edad, personas con diabetes tipo II y adultos mayores desde los 60 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
La modificación forma parte del programa integral de Seguridad Alimentaria - Riesgo Social y busca ampliar las prestaciones destinadas a personas y familias cuyos ingresos y condiciones de vida dificultan el acceso regular a alimentos suficientes y de calidad.
Además de los nuevos destinatarios, continuará vigente la cobertura para niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años que presenten sobrepeso u obesidad.
Bajo peso sin límite de edad y diabetes tipo II
Uno de los principales cambios fue la eliminación del límite etario para acceder al complemento por bajo peso. Hasta ahora, esa situación estaba contemplada para menores de 18 años, mientras que con la nueva disposición podrá solicitarse independientemente de la edad de la persona.
A su vez, el programa incorporó por primera vez a personas con diagnóstico de diabetes tipo II, también sin límite etario. Para acceder a esa prestación deberá acreditarse la enfermedad mediante un certificado médico y presentar la documentación clínica requerida.
Desde la Provincia explicaron que las modificaciones buscaron adecuar la herramienta a distintas situaciones nutricionales y sociales y ampliar la cantidad de entrerrianos que puedan recibir asistencia alimentaria.
Los mayores de 60 años podrán solicitar la tarjeta
Otra de las modificaciones relevantes alcanzó a los adultos mayores. A partir de la ampliación, las personas desde los 60 años podrán solicitar el beneficio, siempre que cumplan con las condiciones generales de vulnerabilidad establecidas por el programa.
Según se informó oficialmente, el cambio se realizó en adecuación a directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y modificó el criterio utilizado hasta el momento.
De esta manera, la prestación para los adultos mayores dejó de depender exclusivamente de la existencia de bajo peso u otra condición nutricional. Ahora se tendrá en cuenta la edad junto con la situación de vulnerabilidad social.
Qué dijo el responsable del área
Pablo Alasino, funcionario a cargo del área, destacó el trabajo realizado para extender la política alimentaria y consideró que las medidas deberán continuar revisándose de acuerdo con las necesidades de la población.
“Esto es fruto del compromiso y del trabajo de todo el equipo de la Dirección, con la convicción de que diseñar políticas públicas es un proceso que nunca termina”, señaló.
En ese sentido, agregó: “Cada avance nos impulsa a seguir pensando cómo mejorar, ampliar la cobertura y llegar a más entrerrianos con respuestas acordes a sus necesidades”.
Alasino también destacó la articulación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Desarrollo Humano. “Sabemos que siempre queda mucho por hacer, y ese es nuestro compromiso: seguir trabajando para construir mejores respuestas desde el Estado”, afirmó.
Qué situaciones contempla el programa
Con las modificaciones establecidas para 2026, las Tarjetas de Riesgo Social contemplarán diferentes grupos de destinatarios. Entre ellos estarán personas con bajo peso de cualquier edad; personas con diabetes tipo II sin límite de edad; adultos mayores desde los 60 años en situación de vulnerabilidad social; y niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años con sobrepeso u obesidad.
El esquema de complementos alimentarios tiene como finalidad acompañar situaciones nutricionales y etarias específicas mediante una prestación que favorezca el acceso a alimentos acordes con las necesidades de cada población.
La Provincia señaló que la ampliación permitirá alcanzar a personas que anteriormente quedaban fuera de los criterios establecidos para recibir estos complementos.
Qué documentación deberán presentar
Los requisitos dependerán del motivo por el cual se solicite la incorporación al programa. Para las prestaciones relacionadas con bajo peso, sobrepeso u obesidad, será necesario presentar un certificado médico que incluya la evaluación nutricional y los correspondientes datos antropométricos.
En los casos de diabetes tipo II, los interesados tendrán que acreditar el diagnóstico a través de un certificado médico y acompañar la documentación clínica solicitada.
Para los adultos mayores, el requisito específico será tener 60 años o más y, paralelamente, reunir las condiciones generales previstas por el programa Riesgo Social.
Cómo tramitar las Tarjetas de Riesgo Social
La incorporación de nuevos titulares se realizará a través de los gobiernos locales, que tendrán a su cargo recibir las solicitudes y documentación y canalizarlas posteriormente ante la Dirección de Políticas Alimentarias.
Además, durante los operativos de Entre Ríos con Vos, integrantes de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano brindarán asesoramiento sobre las prestaciones disponibles, los requisitos y las condiciones necesarias para ingresar al programa.
Con los nuevos criterios, la Provincia buscó ampliar durante 2026 una herramienta de seguridad alimentaria destinada a hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sumando condiciones de salud y grupos etarios que anteriormente no estaban alcanzados.