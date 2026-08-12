Fuerte accidente entre una moto y un auto en Paraná: una mujer resultó lesionada

Un fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil se registró este miércoles por la mañana en la zona céntrica de Paraná. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital San Martín.

El choque ocurrió en la intersección de calles Carbó y Alsina e involucró a una motocicleta y un automóvil Nissan. La mujer cayó sobre la calzada después de la colisión, aunque permaneció consciente durante la asistencia inicial.

Bomberos Voluntarios se encontraban cargando combustible en una estación de servicio cercana cuando escucharon el impacto. Al advertir lo sucedido, se acercaron inmediatamente para auxiliar a la motociclista mientras solicitaban la llegada de una ambulancia.

La mujer fue trasladada al hospital

Pablo Aquino, cabo de Bomberos Voluntarios, dialogó con Elonce y explicó que la mujer presentaba lesiones que inicialmente no parecían de gravedad. “Se asistió a la chica. Tenía lesiones leves, pero igualmente fue trasladada al Hospital San Martín para que le realizaran controles”, indicó.

“Estábamos cargando combustible a la autobomba, sentimos el impacto y lo único que atinamos fue a asistirla. Ya estaba en el piso, pero se encontraba bien y consciente”, relató Aquino sobre los primeros minutos posteriores al accidente.

La motociclista llevaba colocado el casco y manifestó dolor en una de sus piernas. Los bomberos permanecieron junto a ella hasta que arribó el servicio de emergencias y concretó el traslado al establecimiento sanitario.

Cómo habría ocurrido el choque

De acuerdo con lo manifestado en el lugar, ambos vehículos circulaban por calle Carbó. El conductor del Nissan intentó girar hacia Alsina y en ese momento se produjo el contacto con la motocicleta, que avanzaba por uno de sus laterales.

“Venían por el mismo carril y no se vieron”, señaló Aquino. El golpe provocó daños visibles en los dos rodados: la patente de la motocicleta habría cortado uno de los neumáticos del automóvil, que quedó completamente desinflado.

Personal de Protección Civil y agentes municipales ordenaron la circulación mientras se asistía a la mujer y permanecían los vehículos sobre la calzada. El tránsito quedó momentáneamente interrumpido tras el accidente, aunque se esperaba su normalización una vez concluidas las tareas en el lugar.