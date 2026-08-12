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Inauguraron un destacamento y consultorios policiales en Concepción del Uruguay

La provincia habilitó un nuevo punto de atención sobre avenida Frondizi y un centro sanitario destinado a más de 500 agentes, retirados y familiares. Ambas obras demandaron una inversión cercana a los $162 millones.

12 de Agosto de 2026
Obras para la policía en Concepción del Uruguay.
Obras para la policía en Concepción del Uruguay.

La provincia habilitó un nuevo punto de atención sobre avenida Frondizi y un centro sanitario destinado a más de 500 agentes, retirados y familiares. Ambas obras demandaron una inversión cercana a los $162 millones.

La provincia inauguró dos nuevas obras de seguridad en Concepción del Uruguay: el destacamento General Justo José de Urquiza y un edificio de consultorios destinado a la atención sanitaria del personal policial, retirados y sus familias.

 

La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el intendente José Lauritto; el presidente de Cafesg, Carlos Cecco; y el jefe departamental de Uruguay, Esteban Allegrini.

 

 

“Estamos convencidos de que cuidar a quienes nos cuidan es la base para construir una provincia más segura”, expresó Roncaglia. El funcionario destacó que los consultorios constituyen una obra inédita en la costa del Uruguay y cuentan con más de 160 metros cuadrados.

 

Un nuevo destacamento sobre avenida Frondizi

 

El destacamento General Justo José de Urquiza está ubicado sobre avenida Arturo Frondizi, entre Carlos Gardel y Misiones. Su construcción demandó una inversión estimada de $32 millones y tuvo como objetivo reforzar la presencia preventiva en ese sector de Concepción del Uruguay.

 

 

Para concretar el proyecto, la Municipalidad cedió el terreno y Cafesg proporcionó una estructura modular tipo contenedor. La Jefatura Departamental se encargó de incorporar puestos de trabajo, equipos informáticos, comunicación radial y climatización.

 

“Sumamos un nuevo punto estratégico sobre avenida Frondizi para acortar sensiblemente los tiempos de respuesta”, señaló el ministro. Además, consideró que la articulación entre la Provincia, el Municipio y Cafesg permitió ofrecer una respuesta concreta a los habitantes de la zona.

 

 

Atención sanitaria para más de 500 agentes

 

Los consultorios fueron construidos en la intersección de Santa Teresita y 25 de Mayo. El proyecto demandó siete meses de trabajo y requirió una inversión aproximada de $130 millones en mobiliario, climatización, equipamiento odontológico e insumos médicos.

 

El establecimiento brindará prestaciones de odontología, psicología y enfermería a más de 500 funcionarios en actividad, retirados y sus familiares. La cobertura también alcanzará a integrantes de dependencias ubicadas en el departamento Uruguay y áreas cercanas.

 

 

En su construcción participaron agentes especializados en albañilería y electricidad, miembros de la Sección Motorizada, empresas y comercios locales. “Esta obra se hizo realidad gracias a un verdadero esfuerzo conjunto entre la fuerza, el personal policial que puso su propia mano de obra, las empresas locales y la comunidad”, remarcó Roncaglia.

 

Con las dos inauguraciones, el Gobierno provincial busca fortalecer simultáneamente la prevención territorial y la atención sanitaria de quienes trabajan en el sistema de seguridad de Concepción del Uruguay y localidades vecinas.

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