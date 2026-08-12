Inauguraron un destacamento y consultorios policiales en Concepción del Uruguay

La provincia inauguró dos nuevas obras de seguridad en Concepción del Uruguay: el destacamento General Justo José de Urquiza y un edificio de consultorios destinado a la atención sanitaria del personal policial, retirados y sus familias.

La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el intendente José Lauritto; el presidente de Cafesg, Carlos Cecco; y el jefe departamental de Uruguay, Esteban Allegrini.

“Estamos convencidos de que cuidar a quienes nos cuidan es la base para construir una provincia más segura”, expresó Roncaglia. El funcionario destacó que los consultorios constituyen una obra inédita en la costa del Uruguay y cuentan con más de 160 metros cuadrados.

Un nuevo destacamento sobre avenida Frondizi

El destacamento General Justo José de Urquiza está ubicado sobre avenida Arturo Frondizi, entre Carlos Gardel y Misiones. Su construcción demandó una inversión estimada de $32 millones y tuvo como objetivo reforzar la presencia preventiva en ese sector de Concepción del Uruguay.

Para concretar el proyecto, la Municipalidad cedió el terreno y Cafesg proporcionó una estructura modular tipo contenedor. La Jefatura Departamental se encargó de incorporar puestos de trabajo, equipos informáticos, comunicación radial y climatización.

“Sumamos un nuevo punto estratégico sobre avenida Frondizi para acortar sensiblemente los tiempos de respuesta”, señaló el ministro. Además, consideró que la articulación entre la Provincia, el Municipio y Cafesg permitió ofrecer una respuesta concreta a los habitantes de la zona.

Atención sanitaria para más de 500 agentes

Los consultorios fueron construidos en la intersección de Santa Teresita y 25 de Mayo. El proyecto demandó siete meses de trabajo y requirió una inversión aproximada de $130 millones en mobiliario, climatización, equipamiento odontológico e insumos médicos.

El establecimiento brindará prestaciones de odontología, psicología y enfermería a más de 500 funcionarios en actividad, retirados y sus familiares. La cobertura también alcanzará a integrantes de dependencias ubicadas en el departamento Uruguay y áreas cercanas.

En su construcción participaron agentes especializados en albañilería y electricidad, miembros de la Sección Motorizada, empresas y comercios locales. “Esta obra se hizo realidad gracias a un verdadero esfuerzo conjunto entre la fuerza, el personal policial que puso su propia mano de obra, las empresas locales y la comunidad”, remarcó Roncaglia.

Con las dos inauguraciones, el Gobierno provincial busca fortalecer simultáneamente la prevención territorial y la atención sanitaria de quienes trabajan en el sistema de seguridad de Concepción del Uruguay y localidades vecinas.