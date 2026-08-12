La Feria del Libro Paraná Lee tendrá un día especial para las escuelas

La XIV Feria del Libro Paraná Lee tendrá este viernes 14 de agosto una jornada especialmente destinada a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Entre las 10 y las 20, podrán recorrer los stands y participar de charlas, encuentros con escritores, juegos, rondas de lectura y diferentes propuestas culturales en Sala Mayo.

La actividad no requerirá inscripción ni turnos anticipados. “No hay inscripción previa, cada escuela que quiera ir podrá asistir sin solicitar un turno”, destacó Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal de Paraná.

La Feria se desarrollará del 14 al 17 de agosto, con entrada libre y gratuita, y tendrá este año como tópico “Eternidad - Umbrales - Pasión”. Durante sus cuatro jornadas participarán más de 80 editoriales de diferentes puntos del país, además de una editorial internacional, escritores, editores, diseñadores y libreros.

Una jornada para acercar los libros a los estudiantes

La propuesta del viernes buscará que los alumnos tengan un contacto directo con autores, editoriales y libros, más allá de la posibilidad de adquirir ejemplares.

El objetivo es que los estudiantes puedan “dialogar con los feriantes, conocer y charlar con escritores, y participen de juegos y rondas de lecturas, compren o no compren libros”, explicó Pautaso.

Entre las actividades previstas sobresaldrá el conversatorio “Del otro lado del umbral”, que contará con la participación de Luciano Lamberti y Sergio Aguirre y será moderado por Azul Domé.

Según explicó la coordinadora, se trata de dos escritores que “se leen y trabajan mucho en las escuelas secundarias de Paraná”, por lo que el encuentro permitirá que los jóvenes puedan tener un acercamiento directo con los autores de textos abordados en las aulas.

Fútbol, juegos y propuestas para las infancias

La programación también incluirá las participaciones de Paula Galansky y Luciano Wernicke. Este último llevará a la feria sus textos vinculados con el fútbol y tendrá un espacio especialmente pensado para los más chicos.

Wernicke formará parte de las propuestas de la carpa de las infancias, donde se realizarán juegos y trivias relacionadas con el último Mundial.

Durante la mañana del viernes también habrá lecturas de Baúles Andariegos, presentaciones de libros, encuentros literarios, actividades vinculadas con la alfabetización y diferentes intervenciones musicales itinerantes.

Por la tarde continuarán los lanzamientos editoriales y las mesas de intercambio. Entre las propuestas estarán actividades de Fundación La Hendija, una presentación colectiva de La República de la Vereda y distintos talleres.

La jornada destinada a las escuelas finalizará con propuestas de poesía y música, entre ellas un DJ Set de Fabi Quericó.

Más de 80 editoriales y reconocidos autores

La XIV Feria del Libro Paraná Lee contará durante sus cuatro días con una amplia programación y la presencia de figuras de los ámbitos literario, periodístico, teatral y científico.

Entre los invitados estarán Martín Kohan, Luciano Lamberti, Tomás Downey, Sergio Aguirre, Josefina Licitra, Carmen Cáceres, Paula Galansky, Camila Perochena, Martín Sivak, Mauricio Dayub y Diego Golombek, entre otros.

Con acceso libre y gratuito, la propuesta volverá a reunir a lectores, escritores y representantes del sector editorial en Sala Mayo, con actividades destinadas a diferentes edades.