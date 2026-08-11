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Paraná Educación universitaria

UADER abrió la inscripción para mayores de 25 años que no terminaron el secundario

La inscripción para mayores de 25 años en UADER permite que personas que no finalizaron sus estudios secundarios puedan acceder a una carrera universitaria. El trámite está habilitado hasta el 31 de agosto en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y contempla un acompañamiento previo.

11 de Agosto de 2026
UADER abre inscripciones a mayores de 25 años sin secundario completo.
UADER abre inscripciones a mayores de 25 años sin secundario completo. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La inscripción para mayores de 25 años en UADER permite que personas que no finalizaron sus estudios secundarios puedan acceder a una carrera universitaria. El trámite está habilitado hasta el 31 de agosto en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y contempla un acompañamiento previo.

La inscripción para mayores de 25 años en UADER se encuentra abierta en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) para aquellas personas que no hayan completado sus estudios secundarios y deseen comenzar una carrera universitaria. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

 

Andrés Caminos, responsable del Programa de Ingreso, Permanencia y Egreso de la FHAyCS, explicó ante Elonce que la posibilidad está contemplada en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior. "No es para finalizar el secundario, sino que posibilita a estudiantes mayores de 25 años que no hayan culminado la escuela secundaria iniciar una carrera universitaria", aclaró.

 

 

La modalidad busca garantizar el acceso a la educación superior a quienes, por diferentes circunstancias, interrumpieron su escolaridad. En UADER, este mecanismo fue habilitado mediante la Ordenanza Nº 04 de 2013 y en Humanidades se desarrolla mediante un esquema de ingreso acompañado.

 

Cuáles son los requisitos para ingresar a UADER

 

El requisito es haber culminado la escuela primaria, no haber culminado la secundaria y tener más de 25 años”, detalló Caminos. Quienes reúnan esas condiciones podrán acceder a la amplia oferta académica de la facultad, que cuenta con más de 60 propuestas educativas.

 

El trámite comienza de manera online mediante un formulario disponible en el sitio web de la Facultad. Allí deben completarse los datos requeridos y adjuntar documentación, como imágenes o archivos PDF del DNI, certificado de estudios primarios y constancias del recorrido realizado en la escuela secundaria, en caso de corresponder.

 

 

Posteriormente, los aspirantes son convocados para presentar la documentación respaldatoria certificada y mantener un primer encuentro con el equipo del Programa de Ingreso. "La propuesta temprana implica un acompañamiento con el fin de brindar herramientas respecto a lo que significa el ingreso a la vida universitaria", señaló.

 

 

Un acompañamiento antes del inicio de la carrera

 

Durante estas instancias se trabajan contenidos vinculados con lectura y escritura académica, el calendario universitario, los planes de estudio y las distintas condiciones de cursado. El objetivo es facilitar la adaptación, especialmente entre quienes llevan varios años alejados del ámbito educativo.

 

 

El proceso continúa en febrero con el curso de ingreso que realizan los nuevos estudiantes. Este contempla tres módulos: taller de lectura y escritura; universidad pública y derechos humanos; y aproximación al campo del objeto de estudio.

 

"La idea del curso de ingreso es dar una bienvenida y brindar herramientas a los estudiantes respecto de lo que implica estudiar en la universidad, la lectura de los textos, problematizarlos y reflexionar", explicó Caminos.

 

Uader abrió la inscripción para mayores de 25 años sin secundario completo

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