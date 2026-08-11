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Secuestraron 126 envoltorios con cocaína durante un operativo en Concordia

Dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial y se introdujeron en una vivienda, donde fueron interceptados. Uno de ellos, de 35 años, quedó detenido y se secuestraron 54 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios.

11 de Agosto de 2026
Operativo en Concordia: secuestraron 126 envoltorios con cocaína.
Operativo en Concordia: secuestraron 126 envoltorios con cocaína. Foto: (PER)

Dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial y se introdujeron en una vivienda, donde fueron interceptados. Uno de ellos, de 35 años, quedó detenido y se secuestraron 54 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios.

Un operativo en Concordia permitió secuestrar 126 envoltorios con cocaína durante la tarde de este martes, luego de que dos hombres intentaran darse a la fuga al advertir la presencia de efectivos policiales. El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de calles Moreno y Néstor Garat.

 

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 18:46 horas, cuando personal de Comisaría Tercera y efectivos de la División Motorizada realizaban un operativo en la zona. En esas circunstancias observaron a dos hombres que, al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar.

 

Durante la huida, los sospechosos ingresaron a una vivienda particular, donde finalmente fueron interceptados por los efectivos. En el lugar se localizaron elementos que motivaron la intervención de personal especializado de la División Drogas Peligrosas de Concordia.

 

 

 

 

Secuestraron 54 gramos de cocaína

 

Como resultado del procedimiento, los agentes contabilizaron 126 envoltorios que contenían cocaína, con un peso total de aproximadamente 54 gramos, según se informó oficialmente. La sustancia fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

 

 

A raíz del operativo, un hombre de 35 años quedó detenido. Las actuaciones fueron comunicadas a la Fiscalía interviniente, a cargo del fiscal Martín Núñez, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.

 

La intervención se inició a partir del procedimiento efectuado por los agentes de la Comisaría Tercera y la División Motorizada y continuó con la participación de la División Drogas Peligrosas. La investigación buscará determinar las circunstancias vinculadas con la tenencia de la sustancia encontrada y la situación de las personas involucradas.

 

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