Grupo folclórico de Paraná recauda fondos para viajar a Jesús María 2027 y representar su danza

El grupo folclórico paranaense Agalmará recauda fondos para viajar a Jesús María 2027, luego de recibir una invitación para participar de Rienda Brava, un evento que se desarrollará en el marco de las actividades vinculadas al tradicional festival cordobés. Los jóvenes necesitan reunir alrededor de $1 millón para concretar el viaje.

Los integrantes comenzaron su recorrido vinculados al taller de Juan Carlos “Tati” Colombo y, a partir de esos encuentros, decidieron conformar su propio grupo. A menos de un año de comenzar a organizarse, recibieron una convocatoria que los llevará a uno de los principales escenarios vinculados al folclore nacional.

Emiliano Olguín, quien oficia como director del grupo, contó a Elonce que esperan viajar a Córdoba entre el 5 y el 6 de enero de 2027, mientras que la presentación está prevista para el 8 de enero. “Es un grupo relindo. Venimos de parte de Tati, gracias a él estamos acá hoy en día. Somos un grupo de amigos, muy compañeros entre nosotros. Todo casero, todo desde la fuerza de voluntad y desde el corazón”, expresó.

Una invitación que llegó mientras bailaban en una peña

La posibilidad de llegar a Jesús María surgió de manera inesperada. Los integrantes de Agalmará comenzaron a participar juntos en diferentes peñas y fue durante una de esas presentaciones cuando fueron observados por una persona vinculada con la organización.

“Salimos a bailar a peñas todos juntos y da la casualidad que en una de esas peñas nos vio alguien. Le gustó cómo bailamos y se puso en contacto enseguida con el director de Jesús María, quien posteriormente nos estuvo llamando para hacernos una invitación formal a este gran evento”, relató Olguín.

La noticia sorprendió al grupo por el poco tiempo que lleva conformado. “Es una locura. Nosotros no caemos. Estamos contentos de ir para allá”, reconoció.

Necesitan cerca de un millón de pesos

El principal desafío ahora será reunir los recursos necesarios para afrontar los gastos. Según estimaron, necesitan entre $900.000 y $1 millón para cubrir traslado, estadía, vestuario y otros costos vinculados con la presentación.

Gran parte del trabajo que realiza el grupo es artesanal. Incluso las prendas utilizadas durante las presentaciones son confeccionadas por sus propios integrantes, lo que forma parte de la identidad que construyeron desde sus comienzos.

Para recaudar fondos, los jóvenes prevén organizar diferentes actividades, entre ellas ventas de comidas, y además habilitaron un alias (agalmara.art) para quienes deseen colaborar.

“Cien pesos ayudan para hacer este sueño realidad”

Olguín destacó que cualquier aporte será importante para alcanzar el objetivo. “Con lo que puedan colaborar, así sean 100 pesos, realmente ayudan para que nosotros hagamos este sueño realidad”, expresó.

El joven definió la convocatoria como “una oportunidad única que no todos los grupos tienen” y destacó el entusiasmo que generó entre los integrantes poder mostrar su trabajo fuera de la provincia.

El grupo lleva cerca de un año en proceso de formación. “Estamos hace casi un año ya con Agalmará, formándonos entre charlas y formalizaciones. Bastante pronto, pero con una oportunidad gigante”, resumió.

Del taller de “Tati” Colombo a Jesús María

Los integrantes de Agalmará surgieron a partir del espacio coordinado por Juan Carlos “Tati” Colombo, quien brinda talleres de danza folclórica los lunes y martes en La Vieja Usina.

Agalmará recauda fondos para viajar a Jesús María 2027

Desde allí fueron construyendo un vínculo que trascendió las clases y los llevó a presentarse juntos en diferentes peñas. Con el tiempo decidieron darle identidad propia al proyecto y conformaron Agalmará.

Ahora, con la invitación para presentarse en Córdoba, los jóvenes intensificaron los preparativos y la búsqueda de fondos para concretar el viaje.

Mostraron su danza ante las cámaras de Elonce

Durante la entrevista, los integrantes desafiaron las bajas temperaturas y realizaron una demostración de danza para las cámaras de Elonce, como una manera de mostrar el trabajo que les permitió recibir la convocatoria.

Chacareras y gatos forman parte del repertorio que preparan los jóvenes para sus presentaciones y para el desafío que tendrán en enero.

“Espero que les guste, que lo disfruten y entiendan por qué tenemos esta oportunidad tan grande”, expresó Olguín antes de la demostración.