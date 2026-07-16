Juan Manuel Bilat se presentará en el Cosquín de Peñas 2026 con la música entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
Juan Manuel Bilat fue convocado para actuar este sábado en el Cosquín de Peñas 2026, en la plaza Próspero Molina. El acordeonista entrerriano habló con Elonce sobre este nuevo desafío y el orgullo de representar a la provincia en uno de los escenarios más importantes del país.
Juan Manuel Bilat volverá a representar a Entre Ríos en uno de los escenarios más emblemáticos del país. El acordeonista entrerriano fue convocado para participar del Cosquín de Peñas 2026, que se desarrollará este sábado 18 de julio en la plaza Próspero Molina, en el marco de “la peña más grande del país”. La presentación marcará un nuevo paso en la carrera del músico, quien además ya tiene confirmada su presencia en la edición 2027 del Festival Nacional de Folclore.
Durante una entrevista en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, el artista expresó su entusiasmo por regresar a Cosquín y destacó el significado que tiene para él y su banda volver a presentarse ante el público cordobés.
“Esto es en la víspera de lo que va a ser nuestra presentación en la edición del Festival Nacional de Folclore 2027. Hemos sido convocados nuevamente por la comisión del Festival Nacional del Folclore para estar este sábado en la Próspero Molina en el Cosquín de Peñas, que se hace en el Atahualpa Yupanqui. Estamos compartiendo cartelera con grandes artistas y, por sobre todo, es la primera vez que el Cosquín de Peñas de invierno se hace arriba de la plaza”, puntualizó Bilat.
Un nuevo escenario para la música entrerriana
El músico resaltó que la convocatoria representa una nueva oportunidad para difundir la identidad cultural de Entre Ríos en uno de los eventos folclóricos más importantes del país. Además, remarcó que este tipo de experiencias son el resultado de muchos años de trabajo y dedicación.
“Estamos muy felices de poder representar nuestra bandera, de plasmar algunos sueños que eran abrir puertas en grandes festivales. Volvemos a Cosquín con nuestra música. Estamos muy ansiosos y emocionados, tanto a mí como a toda la banda”, se explayó el artista.
Bilat recordó que el reconocimiento obtenido en el Festival Nacional de Folclore le permitió ampliar horizontes y consolidar un camino artístico que hoy trasciende las fronteras de la región litoraleña.
“Ser artista destacado nos dio un nuevo horizonte. Esto de abrir las puertas es algo que venimos buscando hace un montón de tiempo, saltar las fronteras del Litoral. Saber que se puede y todo el esfuerzo que hicimos también no ha sido en vano. Es difícil escribir lo que sucede cuando venimos buscando hace un montón de tiempo y, por sobre todo, cuando llevamos todo el abrazo de la provincia. Lo sabemos porque el amor que venimos cosechando desde este enero que pasó ha sido increíble. Poder llevar la provincia y representarlo para nosotros es un compromiso hermoso que abrazamos”, sostuvo.
Un mensaje para las nuevas generaciones
Más allá de la importancia de presentarse nuevamente en Cosquín, el acordeonista destacó el valor simbólico que tiene que artistas entrerrianos lleguen a escenarios de alcance nacional. Consideró que esas experiencias pueden convertirse en una inspiración para quienes recién comienzan su recorrido musical.
“Me gusta pensar que hay artistas entrerrianos subiendo a la plaza Próspero Molina, pensar en un momento esperanzador y en un momento que está bueno que la gurisada también se anime y empiece a tomar riesgos y poder llevar la música a otros lugares. Es importante más allá de subir a los escenarios, también es importante abrazar el compromiso, tomar riesgo y poder llevar la música en cada latitud del país”, exclamó Bilat.
El músico señaló que el crecimiento profesional también implica asumir una responsabilidad con quienes siguen sus pasos y buscan abrirse camino dentro de la música popular argentina.
“Soy un artista que siento que tengo un lugar privilegiado al poder tener esta visibilidad y poder decir algunas cosas y también instar a un montón de gurises que vayamos para adelante, que pensemos juntos”, mencionó sobre los elogios que recibe a diario.
La actuación de Juan Manuel Bilat en el Cosquín de Peñas 2026 volverá a poner a la música entrerriana en el centro de la escena nacional y servirá como antesala de su participación en el Festival Nacional de Folclore 2027, consolidando un presente artístico marcado por el crecimiento, el reconocimiento y el compromiso con la identidad cultural de la provincia.