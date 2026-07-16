Nogoyá celebró un nuevo aniversario con un conmovedor desfile cívico y tradicionalista

Nogoyá vivió una jornada cargada de historia, tradición y sentido de pertenencia con los festejos por el 244º aniversario de la fundación de Nogoyá. Las actividades centrales se desarrollaron durante la mañana con un desfile cívico-tradicionalista que recorrió las principales calles de la ciudad y convocó a una importante cantidad de vecinos que acompañaron el paso de las distintas delegaciones.

El acto reunió a autoridades municipales, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, que desfilaron con sus banderas, carruajes y caballos, aportando color y espíritu festivo a una fecha de gran significado para la comunidad.

Foto: Elonce.

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La celebración tuvo además un componente especial al coincidir con la festividad patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de Nogoyá. De esta manera, la conmemoración histórica se fusionó con una de las expresiones religiosas más importantes del calendario local, fortaleciendo el vínculo entre la identidad cultural y la fe de los habitantes.

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Tradición, identidad y participación ciudadana

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el paso de un grupo de militares, cuya participación fue recibida con respeto y aplausos por parte del público presente. Su presencia formó parte del homenaje institucional preparado para recordar un nuevo aniversario de la ciudad y destacar los valores de servicio y compromiso con la comunidad.

Las agrupaciones tradicionalistas volvieron a tener un papel protagónico en la celebración, exhibiendo las costumbres gauchas que forman parte del patrimonio cultural entrerriano. Jinetes de diferentes puntos de la región desfilaron con sus mejores atuendos, reafirmando el valor de las tradiciones y el legado de quienes forjaron la historia local.

Foto: Elonce.

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Durante todo el recorrido, familias enteras se ubicaron sobre las veredas para disfrutar del desfile y acompañar cada una de las delegaciones participantes. El clima favorable permitió que la celebración se desarrollara con normalidad, generando un marco ideal para compartir una jornada de encuentro entre vecinos.

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