La foto de Messi y De Paul que despertó la ilusión de los hinchas antes de la final

La Selección Argentina venció a Inglaterra por 2 a 1 en un partido que pasará a la historia y clasificó a su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo.

Así las cosas, el próximo domingo a partir de las 16, hora argentina, el conjunto nacional enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el firme deseo de sumar la cuarta estrella al escudo.

Y tras la histórica clasificación, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, volvieron a encender los festejos y sorprendieron a los fanáticos con una postal del “día después” de la victoria.

El volante de la Scaloneta, quien ingresó en el segundo tiempo del trascendental cruce frente a los ingleses, publicó en sus historias de Instagram una selfie donde aparece recostado en la cama de la concentración junto al capitán de la Selección, Lionel Andrés Messi.

“¡Buen día!“, escribió el mediocampista para acompañar la imagen, junto a varios emoticones de banderas albicelestes.

Más allá de los rostros cansados pero visiblemente felices de ambos futbolistas, un detalle muy particular de la fotografía acaparó de inmediato la atención de los usuarios de las plataformas digitales. En la postal, el capitán sostiene entre sus manos un termo de mate de color dorado brillante.

Los seguidores más minuciosos destacaron rápidamente que nunca antes se había visto al astro rosarino utilizar un elemento de ese color, similar al de la Copa del Mundo, para cebar sus mates habituales. ¿Estará practicando para el domingo?. Por las dudas… anulo mufa.