La Selección Argentina está en la final del Mundial: cuánto cuesta viajar a ver el partido

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 provocó que numerosos hinchas comenzaran a buscar vuelos, alojamiento y entradas para acompañar al equipo ante España. Sin embargo, organizar un viaje de último momento a Nueva York exige un presupuesto elevado y sujeto a variaciones constantes.

Solamente el pasaje aéreo desde Argentina puede superar los $1.300.000 por persona. Las alternativas más económicas incluyen escalas, mientras que los servicios directos alcanzan valores cercanos a $1.800.000 y tienen una duración aproximada de diez horas.

A esos montos deben sumarse el hospedaje, los traslados, las comidas y el ingreso al estadio. La entrada representa el gasto más importante, ya que los tickets disponibles en la reventa oficial parten desde los 7.000 dólares y pueden alcanzar cifras considerablemente mayores.

Cuánto cuestan los vuelos a Nueva York

Una de las opciones más económicas relevadas para viajar con escalas cuesta alrededor de $1.304.000. Otro itinerario recomendado, con menos conexiones, asciende a aproximadamente $1.317.000 por pasajero.

Quienes prefieran viajar directamente deberán afrontar un gasto cercano a $1.800.000. Los precios pueden modificarse dependiendo de la hora en la que se realice la búsqueda, la disponibilidad de asientos y la proximidad con la fecha de partida.

La escasa anticipación también complica la organización del viaje para acompañar a la Selección Argentina. Además del costo económico, los interesados deben resolver cuestiones laborales y disponer de los días necesarios para trasladarse y permanecer en Estados Unidos.

La final será en el MetLife de Nueva York.

El precio de una estadía de tres noches

Una simulación realizada para dos personas, con llegada durante el fin de semana y regreso el martes, ubicó el precio de una habitación en un departamento cerca de los $998.000 por tres noches.

En el caso de los hoteles, las alternativas de menor costo rondaban los $778.000 por la misma cantidad de noches. Estos montos pueden aumentar si el alojamiento se encuentra en Manhattan o en sectores cercanos a los principales puntos turísticos.

Brooklyn y otras zonas de los alrededores podrían ofrecer opciones más accesibles. De todos modos, la ubicación también deberá contemplar la distancia hasta el estadio y los gastos de transporte durante la estadía.

Las entradas parten desde los 7.000 dólares

El ingreso al partido entre la Selección Argentina y España es el componente más costoso del viaje. De acuerdo con los valores observados en la reventa oficial, los boletos se ofrecen desde 7.000 hasta 39.000 dólares.

Las localidades más económicas corresponden a los sectores superiores del estadio. En cambio, los tickets más elevados pertenecen a espacios de hospitalidad que incluyen servicios adicionales, como atención gastronómica.

Los precios dependen de la ubicación del asiento, la oferta disponible y la demanda generada en las horas posteriores a la definición de los finalistas. Por ese motivo, pueden cambiar rápidamente a medida que se acerca el encuentro.