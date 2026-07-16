Un apuñalado en los festejos en Paraná: un conflicto de pareja habría sido el origen de la agresión

El operativo de seguridad desplegado durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial culminó con un balance "altamente satisfactorio", según informaron desde la Jefatura Departamental Paraná. Miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo y en las inmediaciones de la Catedral para celebrar el triunfo, mientras unos 80 efectivos policiales trabajaron para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

El jefe de Operaciones y Seguridad Pública, Jorge Pérez, explicó a Elonce que el dispositivo fue organizado de manera conjunta con la Departamental policial Paraná y contempló presencia policial tanto en el centro como en distintos espacios públicos de la ciudad.

Festejos por la Selección Argentina en Paraná (foto Elonce)

"Se dio una muy importante aglomeración de miles personas en Plaza 1° de Mayo y el frente de la Catedral. La mayor concentración de efectivos estuvo allí para que todo se desarrollara con normalidad", señaló.

De hecho, el jefe policial consideró que la convocatoria superó incluso la registrada durante los festejos del Mundial de Qatar. "Me tocó trabajar también en el Mundial pasado y creo que esta vez se alcanzó una convocatoria mayor. Fue realmente masivo y las imágenes de drones muestran claramente la cantidad de personas que participaron".

Un apuñalado en los festejos en Paraná

Un hombre permanece hospitalizado luego de haber sido apuñalado durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. La víctima fue trasladada de urgencia por personal policial al San Martín, donde ingresó directamente al quirófano para ser sometida a una cirugía exploratoria.

Los médicos constataron que presentaba una lesión en el bazo, por lo que debieron suturar el órgano afectado y colocarle un drenaje. Tras la intervención quirúrgica, el hombre quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece bajo estricto control médico.

Al respecto, Pérez indicó que el conflicto se originó por una pelea entre dos hombres relacionada con un conflicto personal, cuando una mujer se encontraba junto a su pareja actual y se cruzó con su expareja. Durante la pelea, uno de los involucrados sufrió una lesión con un arma blanca y recibió asistencia médica en el lugar.

"Fue una situación puntual que se produjo en la parte más externa de Plaza 1° de Mayo. Se identificó al autor y se actuó de manera inmediata", indicó Pérez.

Un balance positivo, pese a los hechos aislados

Pérez sostuvo que la evaluación general del operativo fue positiva y remarcó que los incidentes registrados no estuvieron vinculados con el espíritu familiar de los festejos. "El balance fue altamente satisfactorio. Había muchísima gente, grupos de chicos y familias que fueron a festejar, pero hubo un grupito que no fue justamente a eso", indicó.

Uno de los episodios ocurrió durante una gresca protagonizada por varias personas. En ese contexto, la Policía detuvo a un menor de edad que portaba un arma blanca improvisada. "Fue un menor con un destornillador hecho punta. Gracias a la presencia policial, que estaba estratégicamente distribuida, se intervino de inmediato, se neutralizó la situación y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores", detalló.

Festejos por la Selección Argentina en Paraná (foto Elonce)

El funcionario destacó que la actuación policial permitió controlar rápidamente el conflicto y evitar que la situación escalara. "Los festejos no requirieron intervención policial hasta que correspondió hacerlo. Nuestra función fue garantizar que la ciudadanía pudiera celebrar con tranquilidad", explicó.

Asimismo, recordó que el operativo permaneció activo hasta aproximadamente las 2.30 de la madrugada, acompañando la desconcentración del público.

Además de la detención del menor, la Policía intervino en otro episodio ocurridos durante la noche, cuando la mayor parte del público ya se había retirado. "Una persona, en evidente estado de ebriedad, intentó sustraer bebidas alcohólicas de un drugstore ubicado en la zona de calles 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Se dio aviso al personal policial y fue detenido", precisó.