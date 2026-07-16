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Robaron $20 millones y US$20.000 que dueño de gomería tenía escondidos en un auto

Delincuentes ingresaron al local y se llevaron el dinero que estaba escondido en el baúl de un automóvil. Investigan si contaron con información previa sobre el lugar donde se guardaba la fortuna.

16 de Julio de 2026
El robo ocurrió en La Plata
El robo ocurrió en La Plata

Delincuentes ingresaron al local y se llevaron el dinero que estaba escondido en el baúl de un automóvil. Investigan si contaron con información previa sobre el lugar donde se guardaba la fortuna.

Un comerciante de 62 años denunció el robo de $20 millones y US$20.000 que mantenía ocultos en el baúl de un automóvil estacionado dentro de su gomería, ubicada en la localidad de Tolosa, La Plata. La Justicia investiga el hecho y la principal hipótesis apunta a que los autores conocían la existencia del dinero y el lugar donde estaba guardado.

 

El episodio fue descubierto cuando el propietario llegó al comercio, ubicado sobre avenida 520, para iniciar la jornada laboral y encontró violentada la persiana de ingreso. Al recorrer el taller advirtió que habían abierto el baúl del vehículo y se habían llevado la totalidad del efectivo.

 

Tras radicar la denuncia, se inició una investigación para identificar a los responsables y determinar cómo accedieron al establecimiento.

 

Sospechan que actuaron con información previa

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, horas antes de descubrir el robo el comerciante recibió un llamado telefónico que despertó sus sospechas.

De acuerdo con ese testimonio, le informaron que un hombre que había realizado trabajos ocasionales en la gomería durante la semana anterior comentaba que había robado un comercio e intentaba cambiar dólares. A partir de ese dato, el dueño decidió dirigirse al local, donde confirmó el faltante del dinero.

 

Los investigadores consideran que al menos uno de los responsables podría haber tenido conocimiento previo sobre la existencia de la importante suma de dinero y el sitio exacto donde estaba escondida.

 

Cómo ingresaron al local

La víctima también relató que una vecina escuchó ruidos durante la madrugada, poco después de los festejos por el triunfo de la Selección argentina, aunque en ese momento no les dio importancia al creer que se trataba del movimiento habitual de la zona.

 

La reconstrucción realizada hasta el momento indica que los delincuentes habrían ingresado al predio tras escalar por una propiedad lindera y luego forzaron el acceso al comercio para concretar el robo.

Temas:

Robo gomería La Plata denuncia Pesos dólares
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