La FIFA podría analizar una sanción por la bandera de Malvinas que exhibió Argentina

La bandera de Malvinas que exhibió Argentina tras la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 quedó en el centro de la escena y podría derivar en una investigación disciplinaria por parte de la FIFA. El mensaje fue mostrado por futbolistas de la Selección durante los festejos sobre el césped del estadio de Atlanta, una vez finalizado el encuentro.

Las imágenes mostraron a Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez sosteniendo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una consigna que el organismo rector del fútbol mundial podría interpretar como una manifestación de carácter político.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un comunicado oficial ni confirmó la apertura de un expediente disciplinario por el episodio ocurrido tras la clasificación del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni a la final del Mundial.

La prohibición de mensajes políticos

En la previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra, las autoridades del operativo de seguridad habían informado que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas o al conflicto bélico de 1982.

La decisión fue adoptada en coordinación entre la FIFA, los organismos de seguridad estadounidenses y los responsables del operativo del partido, considerado de máxima seguridad. Incluso se dispusieron accesos diferenciados para ambas parcialidades, aunque finalmente los simpatizantes compartieron distintos sectores del estadio.

El Código Disciplinario de la FIFA establece la prohibición de exhibir mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competencias organizadas por el organismo. Cuando se detectan situaciones de este tipo, la Comisión Disciplinaria suele analizar el contexto antes de resolver si corresponde aplicar alguna sanción.

Qué sanciones podrían aplicarse

En caso de que la FIFA abra una investigación, las sanciones previstas pueden ir desde una advertencia hasta multas económicas para la Asociación del Fútbol Argentino o para los futbolistas involucrados.

Las suspensiones deportivas suelen reservarse para infracciones consideradas de mayor gravedad o para conductas reiteradas, por lo que distintos antecedentes muestran que el organismo ha privilegiado las sanciones económicas en casos similares.

Por el momento, no existe una decisión oficial respecto del episodio protagonizado por los jugadores argentinos tras la semifinal disputada en Atlanta.

El antecedente de Suiza en Rusia 2018

El caso más cercano ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018. Tras la victoria de Suiza sobre Serbia, los futbolistas Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con las manos el águila bicéfala de la bandera albanesa, un gesto vinculado al conflicto entre Serbia y Kosovo.

Luego de la denuncia presentada por la federación serbia, la FIFA analizó el caso y descartó suspensiones. Ambos jugadores fueron sancionados con multas de 10.000 francos suizos, mientras que el capitán Stephan Lichtsteiner, quien también realizó el gesto, recibió una multa de 5.000 francos suizos.

Otro caso durante el Mundial 2026

En la actual Copa del Mundo también se registró otro episodio de características similares. Tras la clasificación de Egipto a los octavos de final, el entrenador Hossam Hassan ingresó al campo de juego con una bandera palestina y dedicó el triunfo al pueblo egipcio y al palestino.

Hasta el momento, la FIFA tampoco anunció sanciones por ese hecho.

Con la final del Mundial 2026 cada vez más cerca, resta esperar si la Comisión Disciplinaria del organismo decide abrir una investigación por la bandera exhibida por los futbolistas argentinos o si el episodio no tendrá consecuencias reglamentarias.