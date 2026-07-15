La prensa mundial destacó la remontada de Argentina y el pase a la final del Mundial

La remontada de Argentina ante Inglaterra para clasificar a la final del Mundial 2026 acaparó las portadas de los principales medios internacionales. La victoria por 2 a 1 del equipo de Lionel Scaloni, que dio vuelta el resultado en los últimos minutos con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, fue calificada como una muestra de carácter y una nueva hazaña de la Albiceleste.

El triunfo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta depositó a la Selección en una nueva final del mundo, donde el próximo domingo enfrentará a España con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Dolor y desilusión en Inglaterra

Los principales medios británicos reflejaron el impacto que provocó la eliminación de Inglaterra cuando parecía tener el partido controlado.

The Independent definió el desenlace como un "desconsuelo de semifinal", al destacar que los ingleses estuvieron muy cerca de regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

En la misma línea, Express eligió el título "Agonía en Atlanta", mientras que The Guardian resumió el desenlace con una frase que reflejó el sentimiento de los hinchas ingleses: "Esto sí que es un éxtasis estadístico, aunque doloroso para los aficionados ingleses".

La BBC también puso el foco en la frustración inglesa y tituló: "Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina", al remarcar que el conjunto británico "se quedó sin disputar su primera final de una Copa del Mundo masculina en 60 años".

España ya palpita la gran final

Del otro lado del Atlántico, los medios españoles comenzaron a vivir la previa del partido decisivo.

El País destacó que "Argentina culmina otra remontada épica", al poner el acento en la fortaleza del conjunto dirigido por Scaloni.

En tanto, La Razón resaltó que "la Albiceleste de Messi remontó el partido en los últimos minutos" y ya se prepara para enfrentarse a España en la gran final.

Una victoria que recorrió el mundo

La clasificación argentina también ocupó un lugar destacado en medios de otros continentes.

CNN resumió el triunfo con un título cargado de elogios: "Argentina, con alma de campeón, va a la final".

La repercusión incluso llegó hasta Asia. El prestigioso diario bangladesí Prothom Alo llevó la remontada argentina a su portada y celebró el carácter del equipo nacional, reflejando además la enorme expectativa que genera la Selección entre los fanáticos de ese país.

La victoria sobre Inglaterra volvió a confirmar el impacto global que genera la Albiceleste. A días de disputar una nueva final del mundo, la prensa internacional coincidió en un concepto: Argentina volvió a demostrar que nunca se da por vencida.

En Inglaterra, la decepción dominó los titulares. The Sun resumió el impacto de la derrota con la frase "Otro Messi excelente" y señaló que "Los Tres Leones quedan desconsolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento". El mismo medio también reflejó el clima entre los simpatizantes británicos: "Ellos beben, todo se acabó: los desconsolados aficionados ingleses ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en el tiempo de descuento".

Por su parte, The Guardian describió la eliminación como un golpe devastador. "Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo", publicó el diario, que además añadió una dura reflexión: "El destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal".

En Francia, L'Équipe destacó la capacidad de reacción de la Albiceleste con un título contundente: "Lo volvieron a hacer", al señalar que "Argentina protagoniza otra remontada épica en las semifinales del Mundial contra Inglaterra y se une a España en la final".

Desde Italia, el histórico Corriere della Sera también elogió el espíritu competitivo del campeón del mundo. "Argentina nunca muere", tituló el periódico, que destacó la remontada conseguida "en los últimos siete minutos gracias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez", además de anticipar "una gran final contra España".