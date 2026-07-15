Un helicóptero sobrevoló la costa del río Paraná con una camiseta gigante de Lionel Messi

La camiseta gigante de Lionel Messi volvió a convertirse en un símbolo de la ilusión mundialista. Tras la agónica clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, luego de vencer a Suiza, un helicóptero sobrevoló Rosario transportando la enorme casaca albiceleste y sorprendió a quienes se encontraban en la zona de la costa del río Paraná.

La escena, cargada de emoción y fervor futbolero, no tardó en captar la atención de vecinos y turistas, que registraron el momento con sus teléfonos celulares. En pocos minutos, las imágenes comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fotos y videos del singular homenaje al capitán argentino.

🤩 ¡MAGNÍFICO! La comuna de Serodino, en Argentina, fabricó una camiseta gigante de la selección 🇦🇷 y un helicóptero sobrevoló con ella por la ciudad de Rosario. 📹 Redes sociales pic.twitter.com/YqnWkVWfhy — Radio Caravana (@Caravana750) July 14, 2026

El vuelo fue realizado por un helicóptero perteneciente al CCREP, que trasladó la imponente camiseta de la Selección Argentina, una pieza que ya se había transformado en un emblema durante el Mundial de Qatar 2022 y que ahora volvió a desplegarse para acompañar la ilusión de un nuevo título.

Una camiseta que ya es un símbolo

La gigantesca camiseta fue confeccionada en la localidad santafesina de Serodino y se convirtió en uno de los símbolos más representativos del fervor popular por la Selección Argentina.

La prenda mide aproximadamente 18 metros de largo por 12 metros de ancho y pesa cerca de 100 kilos, dimensiones que la convierten en una verdadera atracción cada vez que es exhibida en público.

Su presencia en el cielo rosarino volvió a despertar la emoción de los hinchas, especialmente en una ciudad estrechamente ligada a Lionel Messi, donde cada demostración de apoyo al capitán argentino adquiere un significado especial.

Un atractivo que ya forma parte de Rosario

No es la primera vez que esta camiseta gigante llama la atención. Una versión anterior de la histórica casaca permanece exhibida en el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas", donde se convirtió en uno de los principales atractivos para los pasajeros que transitan por la terminal aérea.